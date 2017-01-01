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Şehit anneleri Anneler Günü'nde unutulmadı

16 Mayıs 2017 Salı, 13:13
Şehit anneleri Anneler Günü'nde unutulmadı
Şehit anneleri Anneler Günü'nde unutulmadı
- Adana Büyükşehir Belediyesi, şehit anneleri ve yakınları için program düzenledi
- Etkinlikte, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, yemek yendi, hediyeler dağıtıldı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, anneler günü nedeniyle, şehit ailelerine yönelik program düzenledi.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, şehit anneleri ve yakınları için düzenlediği anneler günü etkinliği Adana Şehit Aileleri Derneği tesislerinde gerçekleştirildi. Şehit ailelerinin yoğun katılım gösterdiği programın açılışında söz alan Adana Şehit Aileleri Derneği Başkanı Emine Kunt, emeği geçenlere teşekkür etti. Kunt, "Bu programı hazırlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Hüseyin Sözlü Bey'e teşekkür ediyoruz. Her yıl Adana Büyükşehir Belediyemiz, bizi anneler gününde yalnız bırakmıyor. İnşallah şehit verdiğimiz çocuklarımıza layık oluruz ve onlarla cennette buluşuruz" dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek de şehit annelerinin acılarını daima yüreklerinde hissettiklerini belirtti. Akyürek, şunları söyledi:
"Fedakarlığın en yücesini anne ve babalar yapar. Şehitlerimiz de fedakarlıkta sınır tanımayan vatan evlatlarıdır. Şehit yakınlarının duyduğu acı, özlem ve hasret, aradan uzun yıllar geçse de azalmıyor. Bu tür toplantılarda acılar tazeleniyor. Ama diyoruz ki; her fani ölümü tadacaktır. Peygamber efendimize komşu olan, bu vatan için, bu bayrak için canından vazgeçen her Türk ve Müslüman evladının koşarak gittiği şehadete kavuşan şehitlerimizin varlığı, her aile için de kıvanç kaynağıdır. Bu durum Türk Milleti için büyük gururdur. İnşallah bundan sonra şehit vermemize gerek kalmadan, al bayrağımızın dalgalandığı bu coğrafyada sonsuza kadar yaşarız."
Etkinliğin son bölümünde annelere, çeşitli hediyeler sunuldu
(ELF-Y)

16.05.2017 13:13:21 TSI
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