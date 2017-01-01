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Eğitim-Bir-Sen uçurtmaları gökyüzünü süsledi

16 Mayıs 2017 Salı, 13:15
Eğitim-Bir-Sen uçurtmaları gökyüzünü süsledi
Eğitim-Bir-Sen uçurtmaları gökyüzünü süsledi
- Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, Anneler Günü'nde uçurtma şenliği düzenledi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Türkiye'nin en etkin sendikalarından birisi olan Eğitim-Bir-Sen, üyelerini bu kez uçurtma şenliğinde buluşturdu. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Kadınlar Komisyonu tarafından her yıl mayıs ayında organize edilen "Geleneksel Uçurtma Şenliği"nin bu yıl 6'ncısı düzenlendi.
14 Mayıs Pazar günü Merkez Park'ta düzenlenen etkinliğe aileleriyle birlikte katılan Eğitim-Bir-Sen üyeleri, günü gönüllerince eğlenerek geçirdi. Uçurtma şenliğinin bu yıl anneler gününe de denk gelmesi ile anneler çifte mutluluk yaşadı.
Bazı eğitimciler çocuklarıyla birlikte eşlerinin bu anlamlı gününü kutlarken aileler unutulmaz bir gün yaşadı.
Katılımın yoğun olduğu uçurtma şenliğinin başlangıcında konuşan Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Kadınlar Komisyonu Başkanı Ayşe Tetik, "Ailesinin destek rüzgarıyla her cefaya göğüs geren annelerimizi temsilen bu şenliğimizde uçurtmalarımızı gökyüzünün rüzgarıyla buluşturduk. Cefakar ve vefakar annelerimizin günü kutlu olsun" dedi.
Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer de tanışmayı, kaynaşmayı ve paylaşmayı amaçlayan bu tarz etkinliklerin önemine dikkat çekti ve tüm annelerin anneler gününü kutladı.
Bir toplumun temelinin aile, ailenin temelinin ise anne olduğunu ifade eder Sezer, "Sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde her zaman büyük sorumluluk üstlenen annelerin anneler gününü kutluyorum" diye konuştu.
Geleneksel Uçurtma Şenliği'nin bu yıl 6'ncısının yapıldığını hatırlatan Başkan Mehmet Sezer, "Eğitim-Bir-Sen var olduğu sürece bu etkinliklerin 16, 26. ve 106'ncısını yapmayı Allah bize nasip etsin" diyerek katılımcılara ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Özel hazırlanan ve tasarımıyla dikkat çeken Eğitim-Bir-Sen logolu yüzlerce uçurtmanın gökyüzünde dalgalanması renkli görüntülere sahne olurken etkinliğe katılan Eğitim-Bir-Sen üyeleri aileleriyle birlikte doyasıya eğlenceli bir gün yaşamanın keyfini sürdü.
(NPR-Y)

16.05.2017 13:15:08 TSI
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