edbir almayan inşaata Encümen kararı ile ceza kesilecek

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Tedbir almayan inşaata Encümen kararı ile ceza kesilecek



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Kervansaray Mahallesinde inşaat temeline düşen çocuğun ailesinin yaptığı şikayet sonrasında, Belediye Encümeni tarafından önlem almayan inşaata ceza kesileceği öğrenildi.

Kervansaray Mahallesi 2021. Sokak'ta meydana gelen olayda, oyun oynayan 5 yaşındaki A.C.'nin önlem alınmayan inşaatın temeline düştüğü ve yaralandığı öğrenildi.

Çocuğunun inşaat temeline güvenlik tedbiri alınmaması sonrası düştüğünü ileri süren baba İbrahim Çirci, yetkililerin gereğini yapmaları için yapı denetim firması ve inşaat alanı sorumlularından şikayetçi olacağını kendisine de çocuğunu inşaat alanında oynamasından dolayı verilecek cezaya razı olduğunu belirtti.

Çirci yaptığı açıklamada, "Çocuğum Mahallede bulunanlar tarafından hastaneye kaldırılıyor. Bende inşaat işleri yapıyorum. Gerekli tedbirler alınmazsa bu tür olaylar kaçınılmaz olur. İnşaat alanına polis gelerek incelemelerde bulundu.

Harfiyat işi alanda muhtemelen gece yapılmış kimsenin bilgisi yok. Ben çocuğuma bakmakla yükümlüyüm ama yapı-denetim firmasının denetlememesi sonrası böyle bir olayla karşılaştık. Yetkililerle görüşerek kendi hatamı kabul ettiğim halde hatası olanların da cezalandırılmasını istiyorum. Şükürler olsun ki ezikler dışında çocuğumda bir şey yok."dedi.

İbrahim Çirci'nin şikayeti üzerine inceleme başlatan Belediye yetkilileri ise konu hakkında yaptıkları açıklamada, "Encümen kararı ile inşaatı yapan firmaya ceza kesilecek. Şikayet üzerine inşaat firması uyarılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.

Denetim yetkisi yapı-denetim firmasına ait, kabahatler kanunu gereği yapı-denetim firmasına da idari işlem ile birlikte para cezası kesilecek."açıklamasında bulundu.

(EÖ-AÖ-Y)



16.05.2017 13:16:43 TSI

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