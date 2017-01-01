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Bodrum'un sıcaklığı Başkent Ankara'da

16 Mayıs 2017 Salı, 13:18
Bodrum'un sıcaklığı Başkent Ankara'da
Bodrum'un sıcaklığı Başkent Ankara'da

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı, Başkent Ankara'da Kızılay Meydan'ında binlerce Ankaralılar ile buluştu.
Kayseri'nin ardından Ankara'ya geçen TIR, Kızılay Meydan'ında misafirlerini ağırladı. Gittikleri bölgelerde Bodrum'un tarihini dokusunu, kültürel yapısını, doğal güzelliklerini anlatan Bodrum Tanıtım TIR'ı ekibi, Ankara halkının ilgisinin onları çok mutlu ettiğini belirtti. Yola çıktığı günden bugüne 27 şehre uğrayan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı, Ankaralı misafirleri ile buluştu. Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır ve görevli personeller tarafından Ankaralılara proje ve Bodrum hakkında bilgiler verildi. TIR'ı gezen vatandaşlar, üç boyutlu tanıtım filmini de izlemeyi ihmal etmediler.
Ankara'da bulunan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ını Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Akın Üstündağ ve eşi Özlem Üstündağ, Gazeteci Emin Varol başta olmak üzere binlerce Ankaralı vatandaş ziyaret etti.
Bodrum Tanıtım TIR'ı Koordinatörü Fikret Hıdır Ankara halkına ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, "Yaklaşık iki aydır Anadolu'yu karış karış geziyoruz, gittiğimiz her yerde ilgiyle karşılandık. Ben Anadolu insanın ilgisine çok teşekkür ediyorum. Turumuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Burası yirmi yedinci durağımız. Başkent Ankara'dayız. Burada olmaktan çok mutluyuz, halkımızın Bodrum'a olan ilgisini gördükçe bir kat daha mutluluğumuz artıyor." dedi.
TIR'ı ziyaret eden misafirlere Bodrum'un simgesi olan Bodrum Mandalinasından üretilen kolonya, lokum ve gazoz ikram edilerek, tanıtım broşürleri ve kitapçıkları verildi.
Bodrum'u şehirlerle buluşturmak için yola çıkan Eşsiz Bodrum Tanıtım TIR'ı ekibi, daha sonra Anıtkabir'i ziyaret etti.
(EA-MB-Y)

16.05.2017 13:18:39 TSI
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