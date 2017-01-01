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Hemşireler kahvaltıda bir araya geldi

- Sani Konukoğlu Hastanesinde Hemşirelik Haftası kutlandı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde Hemşirelik Haftası kutlamaları kapsamında hemşireler sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Çamlıca Köşkü Restoran'da düzenlenen kahvaltıya katılan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adil Sani Konukoğlu, "Allah emeğinizi boşa çıkarmasın. Hepinizin gününü kutluyor, ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi. SANKO Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı ise "Bir Afrika ata sözünde 'Hızlı gitmek istiyorsan yola yalnız çık, ileriye gitmek istiyorsan ekibinle çık' der. Biz de hastanesiyle, üniversitesiyle, doktoruyla, hemşiresiyle bir ekibiz ve ileriye gitmeyi hedefledik, çok şükür gidiyoruz da" diye konuştu. Sağlık sektöründe doktor kadar, hemşirenin, ebenin, fizyoterapistin, beslenme ve diyet uzmanının hatta güvenliğin de önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, "Ekip olarak çıktığımız bu yolda, daha güzel hedeflere ve yerlere ulaşacağız. Hemşirelik ve ebelik gününüzü kutluyorum" ifadelerini kullandı. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Genel Müdürü Dr. Yusuf Ziya Yıldırım da hem bir eş, hem bir anne olan hemşirelerin Hemşirelik Haftasını kutladı. Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Başhemşiresi Ceylan Özyılmaz ise hemşireliğin sağlık bakımı sunumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu dile getirerek, "En büyük amacımız hastalara kaliteli bakım vermektir. Hemşirelik, güç ister, emek ister, sevgi ister, şefkat ister. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Birlik ve beraberliğimizin devam etmesi dileğiyle haftamızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kahvaltıya SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Polat Eyigün, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, SANKO Üniversitesi öğretim üyeleri, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi Müdürü Hüseyin Söylemez, Hastane Yöneticisi Orhan Ahi, hekimler, hemşireler ve aileleri katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan çekilişle, hemşirelere altın hediye edilmesiyle kahvaltı sona erdi.

(SD-Y)



16.05.2017 13:19:27 TSI

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