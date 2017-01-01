YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şendağ Durmaz, turnuvanın en iyi teknik direktörü seçildi

Şendağ Durmaz, turnuvanın en iyi teknik direktörü seçildi



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana'da düzenlenen futbol turnuvasında Acıbadem Adana Hastanesi Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Şendağ Durmaz, 11 erkek rakibi karşısında en iyi teknik direktör seçildi.

Business Cup Halı Saha Futbol Turnuvası sonunda internet üzerinden yapılan oylamayla turnuvanın en iyileri belirlendi. 12 takımın mücadele ettiği turnuvada, 170 oyla 11 erkek teknik direktörü geçerek, turnuvanın en iyi teknik direktörü Acıbadem Adana Hastanesi Futbol Takımı Teknik Direktöre Şendağ Durmaz seçildi.

Durmaz ödülünü Business Cup Adana Sorumlusu Kerem Özgün elinden aldı.

Turnuvada en iyi kaptan, en iyi takım, en iyi kaleci, en centilmen takım, en iyi forvet, en iyi defans, en iyi orta saha oyuncusu ödülleri de verildi.

Acıbadem Adana Hastanesi Futbol Takımı'ndan Remzi Ulaş 105 oy ile en iyi defans ödülünü aldı.

Futbol aşığı olduğunu ifade eden Şendağ Durmaz, yaptığı açıklamada, "Daha Önceki yıl turnuvada finale kadar gelmiştik. Bu yıl daha önceki yıllara göre daha oturmuş ve genç bir takımım vardı, yarı finalde elendik, çok büyük üzüntü yaşadım. Büyük şansızlık yaşadık. Ancak en iyi teknik direktör seçildiğim için bu üzüntüyü biraz olsun unuttum" diye konuştu.

(FKE-Y)



16.05.2017 13:19:52 TSI

NNNN

