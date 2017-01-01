Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 3 yaralı
Turan Ozan Acar
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Kargı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osmancık istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan Ş.Ş. yönetimindeki otomobil Beygircioğlu mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü Ş.Ş ve yanında bulunan R.O ve A.O. yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan A.O. Erol olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
(TOA-BÖ)
16.05.2017 13:20:52 TSI
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