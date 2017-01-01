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Finike Günçalı ve Kaş Doğantaş Grup yolları yapılıyor

16 Mayıs 2017 Salı, 13:25
Finike Günçalı ve Kaş Doğantaş Grup yolları yapılıyor
Finike Günçalı ve Kaş Doğantaş Grup yolları yapılıyor

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike'ye bağlı Günçalı (Ernez) ve Kaş'a bağlı Doğantaş Mahallesinin grup yolların da bakım, onarım çalışması yapıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Finike Günçalı (Ernez) Mahallesi ve Kaş Doğantaş Mahallelerini birbirine bağlayan grup yollarında asfalt hazırlık çalışmaları yapıyor. Ekipler, tehlike arz eden dar virajları genişletiyor. Yağmur sularının akışının doğal bir şekilde gerçekleşmesi ve yola zarar vermemesi için belirli noktalara beton büz yerleştiriyor. Yolun bakım onarımı tamamlandıktan sonra filler denilen dolgu malzemesi ile yol düzleştirilip sıkıştırılarak asfalt öncesi son halini alacak.

Yolunuz hayırlı olsun
Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, Günçalı (Ernez) Mahalle Muhtarı Niyazi Başaran ve Kaş Doğantaş Mahalle muhtarı Ali Karataş ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İlçeler Koordinatörü Akdemir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in talimatları doğrultusunda yol bakım-onarım ve asfalt çalışması yapıyoruz. Çalışması yapılan bu asfalt yollar, mahallelerimize hizmet verecek. Halkımıza yollarının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum "dedi.
(SÇ-SÇ-Y)

16.05.2017 13:25:13 TSI
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