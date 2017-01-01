ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakamlık Futbol Turnuvası sona erdi

16 Mayıs 2017 Salı, 13:25
Kaymakamlık Futbol Turnuvası sona erdi
Kaymakamlık Futbol Turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Fatsa Kaymakamlığı turnuvaları kapsamında Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erkekler Futbol Turnuvası sona erdi.
20 takımın, 48 maçın ve 350 sporcunun katıldığı turnuvada Coci Restorant birinci olurken, ikinciliği Fatsa Gazi Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi, üçüncülüğü ise Anne Sevgisi okulu elde etti.
Birinci olan takımın kaptanı İsmail Coci, "Gerçekten spor yapma adına düzenlenen turnuvada şampiyon olmak çok güzel. Önemli olan spor yapıp sağlıklı yaşamaktır. Bizler de bunu şampiyonlukla taçlandırdık" dedi.
Kupa töreni sonrası açıklamalarda bulunan Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, "Bu turnuvalar Fatsa Kaymakamlığımızın talimatıyla yapıldı. Önceleri bu kadar geniş katılımın olacağını düşünmedim ama turnuvalar bittiğinde yaklaşık olarak bin civarındaki kişiye spor yaptırmış olduk. Bu da çok güzel bir rakam. İnşallah halkımıza yönelik bu turnuvalar devam edecek. Bizi bu etkinliklerde her zaman destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Kupa törenine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere daire amirleri ve çok sayıda sporsever katıldı.
(AA-SLH-Y)

16.05.2017 13:25:44 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

KÜPKAYA KANYONU ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Vergi yapılandırmasında son gün 31 Mayıs
YEREL

VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON GÜN 31 MAYIS
Yeni belediye binasının kaba inşaatında sona yaklaşılıyor
YEREL

YENİ BELEDİYE BİNASININ KABA İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILIYOR
Üreticiye fındık toplama makinesi desteği
YEREL

ÜRETİCİYE FINDIK TOPLAMA MAKİNESİ DESTEĞİ
Ordu'da hastanede çocuğu yılan ısırdı
YEREL

ORDU'DA HASTANEDE ÇOCUĞU YILAN ISIRDI
Fındık üreticisinin işini kolaylaştıracak hibe
YEREL

FINDIK ÜRETİCİSİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİBE
El sanatları festivalde buluştu
YEREL

EL SANATLARI FESTİVALDE BULUŞTU

Ordu'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DA FETÖ/PDY DAVASI
GÜNCELLEME - Ordu'da otel yangını
YEREL

GÜNCELLEME - ORDU'DA OTEL YANGINI

Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları
YEREL

FATSA'DA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI
Aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı
YEREL

ARACIN ÇARPTIĞI KARACA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ordu'da otel yangını
YEREL

ORDU'DA OTEL YANGINI

Kaymakam Özer'den kurs değerlendirmesi
YEREL

KAYMAKAM ÖZER'DEN KURS DEĞERLENDİRMESİ
Fatsa'da Gençlik Haftası etkinlikleri
YEREL

FATSA'DA GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
El emekleri beğeniye sunuldu
YEREL

EL EMEKLERİ BEĞENİYE SUNULDU
&quot;Şimal Esintisi&quot; beğenildi
YEREL

"ŞİMAL ESİNTİSİ" BEĞENİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını