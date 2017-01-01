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Kaymakamlık Futbol Turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Fatsa Kaymakamlığı turnuvaları kapsamında Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Erkekler Futbol Turnuvası sona erdi.

20 takımın, 48 maçın ve 350 sporcunun katıldığı turnuvada Coci Restorant birinci olurken, ikinciliği Fatsa Gazi Teknik ve Meslek Anadolu Lisesi, üçüncülüğü ise Anne Sevgisi okulu elde etti.

Birinci olan takımın kaptanı İsmail Coci, "Gerçekten spor yapma adına düzenlenen turnuvada şampiyon olmak çok güzel. Önemli olan spor yapıp sağlıklı yaşamaktır. Bizler de bunu şampiyonlukla taçlandırdık" dedi.

Kupa töreni sonrası açıklamalarda bulunan Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Halil Bekyürek, "Bu turnuvalar Fatsa Kaymakamlığımızın talimatıyla yapıldı. Önceleri bu kadar geniş katılımın olacağını düşünmedim ama turnuvalar bittiğinde yaklaşık olarak bin civarındaki kişiye spor yaptırmış olduk. Bu da çok güzel bir rakam. İnşallah halkımıza yönelik bu turnuvalar devam edecek. Bizi bu etkinliklerde her zaman destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kupa törenine Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı başta olmak üzere daire amirleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

(AA-SLH-Y)



16.05.2017 13:25:44 TSI

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