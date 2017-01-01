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Vergi yapılandırmasında son gün 31 Mayıs

16 Mayıs 2017 Salı, 13:26
Vergi yapılandırmasında son gün 31 Mayıs
Vergi yapılandırmasında son gün 31 Mayıs

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Bazı borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme getiren 6736 sayılı Kanun kapsamında, Ordu Büyükşehir Belediyesine Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ve diğer bazı alacaklarla ilgili borçları bulunan ve bu kanundan yararlanmak üzere müracaatta bulunan mükelleflerin birinci ve ikinci taksit ödemeleri 31 Mayıs 2017'de sona eriyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yapılan açıklamada, 19 Ağustos-31 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılandırma için Büyükşehir Belediyesine borcu olan 2 bin 098 mükellef, başvuru yapmış ve 7 milyon 205 bin 883 TL borç yapılandırılmıştı. Daha önce 31 Ocak 2017 olarak açıklanan ikinci taksit ödeme süresi ise 29 Ocak 2017 tarih ve 29963 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6736 sayılı Kanun 5 Seri No'lu Genel Tebliğ ile yeniden belirlenerek 31 Mayıs 2017 gününe ertelenmişti. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesine Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ve diğer bazı alacaklarla ilgili borçları bulunan mükelleflerin ve yapılandırmaları bulunduğu hâlde ilk taksiti 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemeyenler ile ikinci taksit ödemesi gereken mükelleflerin düzenlemeden yararlanmaya devam edebilmesi için 31 Mayıs 2017 tarihine kadar taksitlerini ödemeleri gerektiği belirtildi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından mükelleflere, borçlarını kredi kartıyla ödeme fırsatı da sunuluyor. 200 TL'den yüksek miktarda borcu olanlar, nakit ödeme yapabilecekleri gibi world özelliklerine sahip kredi kartlarıyla da 3 taksit hâlinde ödeme gerçekleştirebilecek.
(MAK-SLH-Y)

16.05.2017 13:26:26 TSI
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