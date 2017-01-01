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KAÜ'lü öğrenciler okuma, yazma güçlüğü çeken öğrencilere anlamlı destek



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı Topluma Hizmet Uygulamaları "Bende Okuyorum" dersi kapsamında okuma ve yazma güçlüğü çeken öğrencilere destek verdi.

Okutman Ayteken Alibeyoğlu rehberliğinde 28 öğrenci, 12 hafta boyunca program dahilinde, farklı sınıf düzeylerinden 40 okuma ve yazma güçlüğü çeken çocuk tespit ederek, bu çocukların farklı taktiklerle okuma yazma sorunlarını çözdü.

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı Topluma Hizmet Uygulamaları dersi başlığı altında 3. sınıf öğrencileri olarak Okutman Aytekin Alibeyoğlu, rehberliğinde, Okuma ve Yazma Güçlüğü Çeken Öğrencilere Destek Projesi'ni hayata geçirildi.

Her yıl Türkiye genelinde onlarca, yüzlerce belki de binlerce çocuk okuma yazmaya geçemediği için okuldan soğuma veya kötü yollara başvurmaya yönelmekteydi. Böyle bir projeye ihtiyaç olduğunu düşündük ve bizde Türkiye genelindeki bu durumun önüne geçmek için ilk adımlarını atan Zehra Kaplan, Süheyla Polat, Rabia Karadeniz, Ülkühan Büyüktanır, Muazzez Sarıdağ, Selin Yontürk, Esra Elif Bulut, Simla Tanrıkulu, Eda Akıncı, Şeyda Nur Tercan, Büşra Pehlivan, Gülten Akakuş, Ruken Sunkur, Zeynep Eliş, Ramazan Altun, Mehmet Dursun, Seher Kızılateş, Azime Kaplan, Hatice Uygun, Mehmet Ataç, Neslime Temel, H.İbrahim Çelik, Demet Çoban, Semiha İncel, Leyla Karakuş, Sinem Kılıç, Melike Reşitoğlu, Songül Demirtaş ve Güldal Damat olmak üzere toplam 28 öğrenci, 12 hafta boyunca program dahilinde, farklı sınıf düzeylerinden olan 40 okuma ve yazma güçlüğü çeken çocuk tespit ederek üzerlerinde çalışmaya başladı.

Öncelikle seçtikleri öğrencilerin problemlerinin ne olduğunu tespit ederek, öğrenciyi tanımak için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Mehmet Dursun, "Kimi öğrenci arkadaşımız okuma yazma adına bir şey bilmeyen çocuğa harfleri öğreterek, kimisi harfleri yanlış telaffuz eden çocuğa harfler üzerinde yoğunlaşarak, kimimizde hece oluşturma da sıkıntı çeken çocuğa hece oluşturma üzerine dikkat kesilerek çalışmalarımızı sürdürdük. Her haftanın bir önceki haftadan daha verimli geçtiğine inandığımız projemiz bir o kadar zor olmasıyla birlikte ilk öğretmenlik tecrübesinin verdiği heyecan ve mutlulukla yaptığımız işin bize ve ülkemize katacaklarını düşünerek daha da motive olduk" dedi.

Dursun, "Projemizin kapsamında çeşitli problemlerle de karşılaştık. Bu problemlerin en önemli ve en büyüğünü aile ilgisizliği oluşturuyordu. Kendi programlarımızı uygulayıp aile desteğini göremeyince çocuk yine eski haline dönmeye başlıyordu. Bu durum da okuma yazma güçlüğü çeken öğrencinin motivasyonunu düşürüyor ilk başlardaki heyecan kalmadığı için biz öğrenci arkadaşların işini de zorlaştırıyordu. Karşılaştığımız zorlukları aşmak için rehberliğine başvurduğumuz Aytekin Alibeyoğlu ile bu sorunların da üstesinden gelerek çalışmalarımızdan hiç ödün vermeden tamama erdirdik. Çok emek vererek gerçekleştirdiğimiz bu projemiz güzel Türkiye'mizin serhat şehri Kars'a faydalı olduğunu düşünüyoruz. Projemizin önümüzdeki yıllarda devamlılığının sağlanması için gerekli desteği vermekten geri duymayıp, yaygınlaşmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Bu projemizin sadece Kars ilimiz ile sınırlı kalmamasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

KAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim görevlisi Okutman Aytekin Alibeyoğlu, ve 3'ncü sınıf öğrencileri "Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi, Okuma ve Yazma Güçlüğü Çeken Öğrencilere Destek Projesi" kapsamında "Ben'de Okuyorum" dersi kapsamında 40 okuma yazma güçlüğü çeken öğrenciye farklı metodular uygulayarak öğrencilerin okuma yazma sorunu çözdü.

Proje'ye Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Kars Valiliği, Kars Belediye Başkanlığı, Kars Milli Eğitim Müdürlüğü, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü de destek verdi.

(IÇ-AT-Y)



16.05.2017 13:28:30 TSI

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