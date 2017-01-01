ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fethiye'de polisler motosiklet sürücülerine kask hediye etti

16 Mayıs 2017 Salı, 13:29
Fethiye'de polisler motosiklet sürücülerine kask hediye etti
Fethiye'de polisler motosiklet sürücülerine kask hediye etti

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Trafik Haftası nedeniyle farklı bir uygulama yaptı. Motosiklette kask kullanımının önemine dikkat çekmek isteyen ekipler, kasksız motosiklet sürücülerine üzerinde "Kask hayattır" yazılı kask hediye etti.
Kontrol noktasında polislerin cezai işlem yapacağını sanan kasksız motosiklet sürücüleri, kendilerine kask hediye edilmesinin şaşkınlığını yaşadı.
Büro Amiri Mehmet Zeybek, kaskı olan sürücülere de teşekkür ederek karanfil verdi. Uygulamada, 50 sürücüye kask verildi.

Atatürk Caddesinde uygulama yapan polis ekipleri, kaskı olmadan motosiklet kullanan sürücüleri durdurdu. Polisin ceza keseceğini sanan motosiklet sürücüleri kendilerine kask hediye edilince şaşkınlık yaşadı. Bazı kasksız motosiklet sürücüleri, polisi görünce korksa da polisler tarafından uyarılan sürücülere kaskları verildi.
Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Mehmet Zeybek, kasksız motosiklet sürücülerine kask kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Zeybek, Fethiye genelinde meydana gelen ölümcül ve yaralamalı trafik kazalarının çoğunluğunu motosiklet kazalarının oluşturduğuna dikkat çekti. Motosiklet sürücülerine amaçlarının ceza kesmek değil kask kullanmalarını sağlamak olduğu ifade eden Zeybek, sürücülerin öncelikle kendilerinin ve beraberindekilerin can güvenliğini sağlamalarını istedi. Polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüleri ceza beklerken kendilerine kask hediye edilmesi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söylediler. Sürücüler bundan böyle kasksız motosiklet kullanmayacakları yönünde polise söz verdiler. Hediye kask alan Dilek Kocatepe, kasksız dışarıya çıkılmaması gerektiğini ama kısa mesafede ve sıcakta bazen takmadan motora binildiğini söyledi. Hediye için polis ekiplerine teşekkür eden Kocatepe, daha dikkatli olacağını ifade etti.
Trafik polislerine teşekkür eden sürücülerden motosiklet sürücüsü Yaşar Ağırbaş: "Trafik polisleri durdurduğunda çok şaşırdım. Çünkü ehliyet ve ruhsatımı isteyeceklerini zannediyordum ama benim eski kaskımı alıp yeni bir kask hediye ettiler. Çok sevindim. Her zaman bu kaskı takacağım. Teşekkür ederim" dedi.
Kurallara uyulduğu zaman polisten korkmaya gerek olmadığını kaydeden Mehmet Yılmaz ise "Özellikle Fethiye'de motosiklet kullanan gençler dikkat etsinler. Trafik kazalarında hayatları yanmasın. Bana da kask hediye ettikleri için çok mutlu oldum. bunu hiç unutmayacağım ve sürekli kaskımı takacağım" dedi.

Ayrıca Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisleri otomobilleri de kontrol ederek emniyet kemeri takan sürücülere karanfil hediye ettiler takmayanları ise uyardılar.
(MB-Y)

16.05.2017 13:29:09 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Kocadon Gündoğan'da incelemelerde bulundu
YEREL

BAŞKAN KOCADON GÜNDOĞAN'DA İNCELEMELERDE BULUNDU
Ortaca'da engelliler haftası etkinliği
YEREL

ORTACA'DA ENGELLİLER HAFTASI ETKİNLİĞİ
Bodrum'un sıcaklığı Başkent Ankara'da
YEREL

BODRUM'UN SICAKLIĞI BAŞKENT ANKARA'DA
Sağlık için pedalladılar
YEREL

SAĞLIK İÇİN PEDALLADILAR
Muğla'da sağlık için pedal çevirdiler
YEREL

MUĞLA'DA SAĞLIK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
Milas'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
YEREL

MİLAS'TA GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
Milas'ta maden yüklü kamyon kaza yaptı; 1 yaralı
YEREL

MİLAS'TA MADEN YÜKLÜ KAMYON KAZA YAPTI; 1 YARALI
Model uçaklar çevre için havalandı
YEREL

MODEL UÇAKLAR ÇEVRE İÇİN HAVALANDI
&quot;Gladyatörler kenti&quot;nde 2 bin yıl sonra spor etkinliği
YEREL

"GLADYATÖRLER KENTİ"NDE 2 BİN YIL SONRA SPOR ETKİNLİĞİ
&quot;Sarhoş gözlüğü&quot; ile penaltı atışı
YEREL

"SARHOŞ GÖZLÜĞÜ" İLE PENALTI ATIŞI
Fethiye UMKE'den çevre temizliği
YEREL

FETHİYE UMKE'DEN ÇEVRE TEMİZLİĞİ
Fethiye plajlarında çevre temizliği
YEREL

FETHİYE PLAJLARINDA ÇEVRE TEMİZLİĞİ
Türkiye'de ilk defa Antik Kentte Olimpik Gün kutlaması
YEREL

TÜRKİYE'DE İLK DEFA ANTİK KENTTE OLİMPİK GÜN KUTLAMASI
Muğla'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Ortaca'da Gençlik Haftası etkinlikleri
YEREL

ORTACA'DA GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
10. Dalaman Kültür, Turizm, Sığla ve Kaplıca Festivali başladı
YEREL

10. DALAMAN KÜLTÜR, TURİZM, SIĞLA VE KAPLICA FESTİVALİ BAŞLADI
Miss 7 Continents Güzellik Yarışması
YEREL

MİSS 7 CONTİNENTS GÜZELLİK YARIŞMASI

Muğla'da yolcu midibüsünün şarampole yuvarlanması
YEREL

MUĞLA'DA YOLCU MİDİBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI

Köyceğiz'de cinayet zanlısı tutuklandı
YEREL

KÖYCEĞİZ'DE CİNAYET ZANLISI TUTUKLANDI
Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA MİDİBÜSÜN UÇURUMA DEVRİLMESİ

Yavru kediler 2 saatlik operasyonla kurtarıldı
YEREL

YAVRU KEDİLER 2 SAATLİK OPERASYONLA KURTARILDI
Muğla'da midibüsün uçuruma devrilmesi
YEREL

MUĞLA'DA MİDİBÜSÜN UÇURUMA DEVRİLMESİ
Yelken: BODTO Tirhandil Kış Trofesi
YEREL

YELKEN: BODTO TİRHANDİL KIŞ TROFESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını