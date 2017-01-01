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Fethiye'de polisler motosiklet sürücülerine kask hediye etti



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Murat Yalçın

MUĞLA (İHA) - Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği, Trafik Haftası nedeniyle farklı bir uygulama yaptı. Motosiklette kask kullanımının önemine dikkat çekmek isteyen ekipler, kasksız motosiklet sürücülerine üzerinde "Kask hayattır" yazılı kask hediye etti.

Kontrol noktasında polislerin cezai işlem yapacağını sanan kasksız motosiklet sürücüleri, kendilerine kask hediye edilmesinin şaşkınlığını yaşadı.

Büro Amiri Mehmet Zeybek, kaskı olan sürücülere de teşekkür ederek karanfil verdi. Uygulamada, 50 sürücüye kask verildi.



Atatürk Caddesinde uygulama yapan polis ekipleri, kaskı olmadan motosiklet kullanan sürücüleri durdurdu. Polisin ceza keseceğini sanan motosiklet sürücüleri kendilerine kask hediye edilince şaşkınlık yaşadı. Bazı kasksız motosiklet sürücüleri, polisi görünce korksa da polisler tarafından uyarılan sürücülere kaskları verildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Mehmet Zeybek, kasksız motosiklet sürücülerine kask kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Zeybek, Fethiye genelinde meydana gelen ölümcül ve yaralamalı trafik kazalarının çoğunluğunu motosiklet kazalarının oluşturduğuna dikkat çekti. Motosiklet sürücülerine amaçlarının ceza kesmek değil kask kullanmalarını sağlamak olduğu ifade eden Zeybek, sürücülerin öncelikle kendilerinin ve beraberindekilerin can güvenliğini sağlamalarını istedi. Polis ekipleri tarafından durdurulan motosiklet sürücüleri ceza beklerken kendilerine kask hediye edilmesi karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söylediler. Sürücüler bundan böyle kasksız motosiklet kullanmayacakları yönünde polise söz verdiler. Hediye kask alan Dilek Kocatepe, kasksız dışarıya çıkılmaması gerektiğini ama kısa mesafede ve sıcakta bazen takmadan motora binildiğini söyledi. Hediye için polis ekiplerine teşekkür eden Kocatepe, daha dikkatli olacağını ifade etti.

Trafik polislerine teşekkür eden sürücülerden motosiklet sürücüsü Yaşar Ağırbaş: "Trafik polisleri durdurduğunda çok şaşırdım. Çünkü ehliyet ve ruhsatımı isteyeceklerini zannediyordum ama benim eski kaskımı alıp yeni bir kask hediye ettiler. Çok sevindim. Her zaman bu kaskı takacağım. Teşekkür ederim" dedi.

Kurallara uyulduğu zaman polisten korkmaya gerek olmadığını kaydeden Mehmet Yılmaz ise "Özellikle Fethiye'de motosiklet kullanan gençler dikkat etsinler. Trafik kazalarında hayatları yanmasın. Bana da kask hediye ettikleri için çok mutlu oldum. bunu hiç unutmayacağım ve sürekli kaskımı takacağım" dedi.



Ayrıca Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Polisleri otomobilleri de kontrol ederek emniyet kemeri takan sürücülere karanfil hediye ettiler takmayanları ise uyardılar.

(MB-Y)



16.05.2017 13:29:09 TSI

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