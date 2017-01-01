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Başkan Kocadon Gündoğan'da incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yaklaşan yaz sezonu öncesi Bodrum Belediye ekipleri tarafından yarımada genelinde hız verilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

AYDEM tarafından Gündoğan Mahallesi'nde elektrik hatlarının yer altına alınma işlemleri sonrası bölgedeki bozulan yollar, yaz sezonu öncesinde acilen bakıma alındı. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Taner Uslu ve İsmail Altındağ ile belediye meclis üyeleri ve Gündoğan Muhtarı Ali İneci ile Farilya Muhtarı Akın Yılankaya da ziyaretinde Başkan Kocadon'a eşlik etti.

Beraberindeki heyetle birlikte bölgeyi gezen Başkan Kocadon, daha sonra kendisini ilgiyle karşılayan Gündoğan esnafıyla da bir araya gelerek esnafın halini hatırını sordu, istek ve taleplerini aldı. Bir süre sohbet ettikten sonra da bölgeden ayrıldı.

(EA-MB-Y)



16.05.2017 13:29:57 TSI

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