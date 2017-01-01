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Uşak'ta 8 kilo esrar yakalandı

16 Mayıs 2017 Salı, 13:30
Uşak'ta 8 kilo esrar yakalandı
Uşak'ta 8 kilo esrar yakalandı

(Fotoğraflı)

Ertunç Öztürk
UŞAK (İHA) - Uşak polisi uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyondan salça bidonları içerisinde saklanmış 8 kilo 950 gram esrar maddesini ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Uşak polisi aldığı bir ihbar sonucu şüpheli bir aracı takibe aldı. Şüpheli aracı durduran polis narkotik arama köpeği Tora ile araçta yaptığı aramada salça bidonları ve karton kutuya saklanmış halde 8 kilo 950 gram esrar maddesini ele geçirdi.
Olayla ilgili İ.A (38) ve A.A (42) isimli şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
(EÖ-MB-Y)

16.05.2017 13:30:31 TSI
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