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Servergazi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi hastaları uğraşlarla topluma kazandırıyor



(Fotoğraflı)



Medeni Topaloğlu

DENİZLİ (İHA)- Denizli Servergazi Devlet Hastanesine bağlı olarak hizmete başlayan Ruh ve Toplum Sağlığı Merkezi, hastaları uğraşlarla topluma kazandırıyor.

Denizli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Denizli Devlet Hastanesinin ardından 2016 Kasım ayında Servergazi Devlet Hastanesi'nde Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezini faaliyete başladı. Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Uz. Dr. Berna Öztürk, Bahçelievler Mahallesinde hizmete açılan Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

İl merkezinde ve ilçe merkezinde hastanelerde yapılan faaliyetlerinden söze eden Genel Sekreter Öztürk, Denizli'de ilk defa ev hemodiyaliz merkezini açtıklarını kaydetti. Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezinin açılmasının ardından, bin 600 hastaya toplum temelli psiko-sosyal destek sağladıklarını belirten Öztürk, "Ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinin tedavi etkinliği uzun zamandır tartışılıyor. Bu kurumların hastaya faydalı olmadığı görüşünde birleşen uzmanlar, yeni bir mantığın oluşmasını da katkı sağladı. Toplumdan izole bir şekilde yaşayan hastaların, toplumdan ayrıştırılmalarının daha da zararlı olduğu ve tamamen birçok beceriden yoksun bir hale geldikleri ortada. Bu hastalar sürekli olarak yönlendirilmeye ve aktif kalmaya muhtaç. Ayrıca ilaç kullanan ve tedavisi düzensiz olan hastaların da günlük takibi açısından faydalı olacak bir sisteme ihtiyaçları var. Yeni merkezimiz fazla tanınmıyor. Tedaviye muhtaç insanları tanıyanlar bize ulaşsın" dedi.

Ruh sağlığı konusunda hasta olanları evden ziyaret ettiklerini belirten Servergazi Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nin sorumlu hekimi Psikyatri Erinç Sevim, toplumdan izole olmuş kişileri tekrar topluma kazandırdıklarını söyledi. 18 yaş ve üstündekilere hizmet verdiğini belirten Sevim, toplumsal içerme ile hastalara belli bir uğraş vererek, tiyatro, müzik, el sanatları gibi etkinlikler yaptıklarını kaydetti.

Merkezin ilk açıldığında 40 hasta ile başladığını belirten Sevim, toplumun aile hastalığının farkında olması gerektiğinin altını çizdi.

Toplantı sonunda basın mensuplarına hastaların alçıdan yaptıkları resim çerçevesi ve kitap ayracı hediye edildi.

Program sağlık merkezinin önünden toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

(MT-Y)



16.05.2017 13:33:22 TSI

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