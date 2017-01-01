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Havaların ısınması ile klima bakımları başladı

- Uzmanından önemli uyarı:

- "Klimalar bakımı yapılmaz ise bakteri üretiyor"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Bayar

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde havaların ısınması ile klima bakımları da yapılmaya başlandı.

İlçede ev ve iş yerlerinde klimaları bulunan vatandaşlar hava sıcaklığının artması ile klima servislerinin yolunu tutmaya başladı. Klima bakımı yapan Murat Uyanık, cihazın bakımı konusunda uyarılarda bulunarak bunun aksatılmaması gerektiğini ifade etti. Uyanık, "Klimaların yılda bir defa en az bakımlarının yapılması gerekir. Klimaların filtrelerinin temizliğinin de muhakkak yaptırılması gerekiyor.

Klimalarda 400'e yakın bakteri oluşuyor biz bunların yaptığımız kimyasal temizlik ile 300'e yakınını yok edebiliyoruz. Klimaların bakımı dış ünite ve içi ünite olarak iki aşamada yapılıyor. Klima bakımı insan sağlığı ve cihaz sağlığı olarak düşünmeliyiz. Klima bakımına yapılan masraf enerji tasarrufundan telefi edilmektedir" dedi.

(AB-MET-Y)



16.05.2017 13:34:24 TSI

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