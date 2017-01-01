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15 Temmuz gazisinden Sarıcaoğlu'na nakış işlemeli Türk bayrağı tablosu



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SAMSUN (İHA) - 15 Temmuz akşamı yaşanan hain darbe girişiminde Külliye önünde uçaksavardan açılan ateş ile yaralanan Abdurrahman Kafkas, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na nakış işlemeli Türk bayrağı tablosu hediye etti.

15 Temmuz Gazisi Abdurrahman Kafkas, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu ziyaret etti. O hain darbe girişiminin yaşandığı gecede tek dertlerinin vatan olduklarını vurgulayan Kafkas, "O gece yaşadığımız o olayı rabbim bizlere bir daha yaşatmasın. Vatanımızın bir karış toprağını dahi kimseye vermeye niyetimiz yok ben ve benim gibi binlerce insan o gece sokaklarda bu vatanın bekası için tanklara, uçak savarlara ve kurşunlara göğsünü siper etti. 15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin olduğunu duyunca hiç tereddüt etmeden sokağa çıktım ve külliye önüne gittim. Uçaksavarlar insanların üstüne mermi yağdırıyordu ama bizlerin gözünde en ufak bir korku dahi yoktu çünkü bu vatan bizim bu bayrak bizimdi. Uçaksavarlar dan açılan ateş sonucunda bacaklarıma 22 adet şarapnel parçası isabet etti ve bunların 2 tanesini çıkartabildiler 20 tanesi hala bacaklarımda. Yaralandıktan sonra 4 ay tedavi gördüm. Aynı olaylar bugün yaşansın gözümü dahi kırpmadan yine sokaklara çıkmaya yaralanmaya hatta ölmeye hazırım. Rabbim bana gazi olmayı birçok arkadaşıma da şehit olmayı nasip etti. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.



"15 Temmuz akşamı bir destan yazıldı"

15 Temmuz akşamı hain darbe girişiminin olduğu gecede Türk milleti tarafından bir destan yazıldığını vurgulayan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bizim insanımız bu zamana kadar tüm savaşlarda eline ne geçtiyse bu vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak bir karış dahi toprak parçasını düşmanlara vermemek için var gücüyle mücadele etmiştir. Bu yaşanılan alçak, hain darbe girişiminde üzülerek söylemek istiyorum ki çok sayıda vatan evladımız şehit olmuştur. Rabbim onları cennetin en güzel köşesine koysun. Bu yaşanılan acı olayda çok sayıda vatandaşımız da gazi olmuştur. Bu gazilerimizden biri de Abdurrahman Kafkas kardeşimizdir. Kendisine teşekkür ediyorum bizleri ziyarete gelmiş gelirken de eli boş gelmeyip bizlere çok güzel hediyeler getirmiş. Abdurrahman gibi kardeşlerimiz olduğu sürece hiçbir yabancı güç vatanımızın bir karış toprağını dahi alamaz. 15 Temmuz şehit ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Rabbim birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın. Abdurrahman Kafkas gibi vatanı uğruna ölmeyi dahi göze alan kardeşlerimizin sayısını rabbim artırsın" dedi.

(SAM-SLH-Y)



16.05.2017 13:35:58 TSI

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