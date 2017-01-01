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Ayten Usta Düzce'deki girişimci kadınlara rol model oldu

- "Hamburger kültürünü kadınlarımız yöresel tatlarla yok edecek"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Üyeleri tarafından düzenlenen 3. Düzce Otları Tyche Bereket Festivali'nin jüriliğini yapan Ayten Usta, "Hamburger kültürünü kadınlarımız yöresel tatlarla yok edecek" dedi.

Düzce'de bu yıl 3. kez düzenlenen festivalin davetlisi Ayten Usta, kadın girişimcilerin otlarla hazırladığı birbirinden lezzetli ürünleri tadarak puan verdi. Bu tür festivallerle kadınların yöresel lezzetleri gündemde tuttuğunu belirten Ayten Çetin, fast-food ürünlerinin zararlarına da dikkat çekti. Festival boyunca kadın girişimcilerin sorularını yanıtlayan Ayten Usta, "Bir kere Ot Festivali'ni 3. kez düzenleyen Düzcelilere teşekkür etmek gerekiyor. Kendi yöresel lezzetlerini çok maliyet harcamadan yemeklerde kullanmalarını takdir etmemiz gerekiyor. Festivalde yarışmaya katılanların yüzde 92'si kadındı. Bu kadınlarımız arasında çok küçük işletmelere sahip olanları vardı. Geleceğe umutla baktıklarını gördüm. Biz bu insanların ninelerinden gördüğü lezzetleri aktarmasıyla biz fast-food ile mücadele edeceğiz. Ben bunu biraz hamburger kültürü olarak da yorumluyorum. Buna karşı kadınlarımızın yapacağı çalışmalar da çok önemli. Yani kadınlarımız gıda sektöründe aktif rol aldığı sürece, fast-food karşısında alternatifimiz ciddi sayıda olacak. Bu da çocuklarımızın daha sağlıklı beslenmesini sağlayacak. Ben bu sebeple Düzce'deki festivali önemsiyorum. Her zaman da kadınlarımızın yanındayım. Güzel bir çalışma oldu. Günün hatırasına bana plaket veren Düzce Belediye Başkanımız Mehmet Keleş'e de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(MSY-MET-Y)



16.05.2017 13:35:58 TSI

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