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Sarıkamış Belediye Başkanı Toksoy, engellileri yalnız bırakmadı



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - "Engelliler Haftası" dolayısıyla Sarıkamış Belediye Başkanlığı'nca çeşitli etkinlikler yapıldı.

Etkinlikler kapsamında, İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan 21 yaşındaki Umut Yılmaz'ın Sarıkamış Belediyesi sponsorluğunda çıkardığı "Umut Şiirleri" kitabı için imza günü düzenlendi.

Başkan Toksoy, bedensel engelli Umut'un kitabı çıktıktan sonra dağıtımı yapıldığını ancak imza günü yapamadıklarını belirtti.

"Engeliler Haftası" dolayısıyla program yaparak Umut'un şiir kitabına imza günü etkinliği düzenlediklerini ifade eden Toksoy,"Umut kardeşimiz yazmış olduğu şiir kitabı için imza günü yaptık.Bu salonda hemşerilerimize,belediye çalışanlarına, sevdiklerine kitabını imzalayarak hediye etti.Bizde onunla bu mutluğu paylaştık. Ortak yaşam alanlarımızda, yollarda, parklarda hastanelerde engelli vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlamaya, daha rahat etmeleri için çalışmalarımız,projelerimiz devam ediyor.Bu kardeşlerimizde hangi yetenekleri varsa onları sergilesinler istiyoruz.Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz.Bizler bu kardeşlerimizle birlikte sağlıklı mutlu huzurlu yaşamak istiyoruz" dedi.

Umut Yılmaz'da,başkan Toksoy'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Engelli olmak bizim elimizde değil,engelleri aşmak bizim elimizde Ben kendimi engelli olarak görmüyorum.Ben bu kitabımla engelleri aşarak hedefime ulaştım.Ben engelleri aştım, diğer kardeşlerimde engelleri aşabilir.Bana destek veren Belediye başkanımıza, yazar Çoşkun Karabulut ve Mehmet Taşar ağabeylerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Toksoy,etkinliğinin ardından İnönü mahallesinde oturan 85 yaşındaki görme engelli Zübiye Türkyılmaz'ı ziyaret ederek çeşitli hediyeler vererek, bir süre sohbet etti. Toksoy,engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların her zaman hizmetinde olduklarını sözlerine ekledi.

Sarıkamış Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

(IÇ-AT-Y)



16.05.2017 13:37:42 TSI

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