ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarıkamış Belediye Başkanı Toksoy, engellileri yalnız bırakmadı

16 Mayıs 2017 Salı, 13:37
Sarıkamış Belediye Başkanı Toksoy, engellileri yalnız bırakmadı
Sarıkamış Belediye Başkanı Toksoy, engellileri yalnız bırakmadı

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - "Engelliler Haftası" dolayısıyla Sarıkamış Belediye Başkanlığı'nca çeşitli etkinlikler yapıldı.
Etkinlikler kapsamında, İnönü Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan bedensel engelli olan 21 yaşındaki Umut Yılmaz'ın Sarıkamış Belediyesi sponsorluğunda çıkardığı "Umut Şiirleri" kitabı için imza günü düzenlendi.
Başkan Toksoy, bedensel engelli Umut'un kitabı çıktıktan sonra dağıtımı yapıldığını ancak imza günü yapamadıklarını belirtti.
"Engeliler Haftası" dolayısıyla program yaparak Umut'un şiir kitabına imza günü etkinliği düzenlediklerini ifade eden Toksoy,"Umut kardeşimiz yazmış olduğu şiir kitabı için imza günü yaptık.Bu salonda hemşerilerimize,belediye çalışanlarına, sevdiklerine kitabını imzalayarak hediye etti.Bizde onunla bu mutluğu paylaştık. Ortak yaşam alanlarımızda, yollarda, parklarda hastanelerde engelli vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlamaya, daha rahat etmeleri için çalışmalarımız,projelerimiz devam ediyor.Bu kardeşlerimizde hangi yetenekleri varsa onları sergilesinler istiyoruz.Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz.Bizler bu kardeşlerimizle birlikte sağlıklı mutlu huzurlu yaşamak istiyoruz" dedi.
Umut Yılmaz'da,başkan Toksoy'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Engelli olmak bizim elimizde değil,engelleri aşmak bizim elimizde Ben kendimi engelli olarak görmüyorum.Ben bu kitabımla engelleri aşarak hedefime ulaştım.Ben engelleri aştım, diğer kardeşlerimde engelleri aşabilir.Bana destek veren Belediye başkanımıza, yazar Çoşkun Karabulut ve Mehmet Taşar ağabeylerime ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Başkan Toksoy,etkinliğinin ardından İnönü mahallesinde oturan 85 yaşındaki görme engelli Zübiye Türkyılmaz'ı ziyaret ederek çeşitli hediyeler vererek, bir süre sohbet etti. Toksoy,engelli ve yardıma muhtaç vatandaşların her zaman hizmetinde olduklarını sözlerine ekledi.
Sarıkamış Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Göksal Toksoy, AK Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
(IÇ-AT-Y)

16.05.2017 13:37:42 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
KAÜ'lü öğrenciler okuma, yazma güçlüğü çeken öğrencilere anlamlı destek
YEREL

KAÜ'LÜ ÖĞRENCİLER OKUMA, YAZMA GÜÇLÜĞÜ ÇEKEN ÖĞRENCİLERE ANLAMLI DESTEK
Belediyeden engelli yazara imza günü
YEREL

BELEDİYEDEN ENGELLİ YAZARA İMZA GÜNÜ

Kars'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava
YEREL

KARS'TA FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNE İLİŞKİN DAVA
Kars'ta darbe sanıkları hakim karşısında
YEREL

KARS'TA DARBE SANIKLARI HAKİM KARŞISINDA
DSİ'nin Kars'ta sulama inşaatları devam ediyor
YEREL

DSİ'NİN KARS'TA SULAMA İNŞAATLARI DEVAM EDİYOR
Kars'ta balık avı yasağı başladı
YEREL

KARS'TA BALIK AVI YASAĞI BAŞLADI
Vali Doğan, Engelliler Günü etkinliklerine katıldı
YEREL

VALİ DOĞAN, ENGELLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİNE KATILDI
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını