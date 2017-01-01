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MOGDER'den trafiğe göre mesai önerisi



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MERSİN (İHA) - Mersin Oto Galericiler Derneği (MOGDER) Başkanı Bekir Selvi, Türkiye'nin dev şirketlerinin verimliliği arttırmak adına çalışma saatlerini değiştirdiğini belirterek, "Mersin'de hem trafiği rahatlatmak hem de çalışanların trafikte zaman kaybetmesini önlemek adına Avrupa'da yıllardır uygulandığı gibi mesai saatlerinde farklılıklar uygulanabilir" dedi.

İstanbul ve Ankara gibi metropol şehirlerde uygulanmaya başlanan farklı mesai uygulamasının Mersin trafiğini rahatlatabileceğini kaydeden Başkan Selvi, "İstanbul ve Ankara'da bir çok büyük şirket mesai saatlerini 09.00-18.00 saatleri yerine, 07.30-16.30, 08.30-17.30, 07.45-16-45 olarak değiştirdi. Coca-Cola, Eczacıbaşı, Pegasus, Pepsico, Turkcell, Vodafone gibi dev şirketlerin metropol kentlerde uygulamaya başladığı bu mesai saatlerine Mersin'in istihdam anlamındaki öncü kuruluşları da uyum sağlayabilir" diye konuştu.

Mersin'de özellikle sabah 07.30 ile 08.30, akşam ise 18.00 ile 19.00 saatleri arasında ana arterlerde büyük yoğunluk yaşandığını vurgulayan Selvi, "Eğer bazı kurumlar ile istihdam oranı yüksek firmalar mesai saatlerinde değişikliğe giderse bu trafikte büyük rahatlamaya neden olacaktır. Bu hem işverenin motivasyonunu arttıracak, hem de her gün en az 1 saat kazandıracaktır. Trafik rahatlayacağı gibi iş dışında farklı sorumluluklara sahip çalışanların sosyal yaşam ile daha entegre olması sağlanacaktır. Ayrıca toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun da önüne geçilecektir" ifadelerini kullandı.

(KRY-Y)



16.05.2017 13:40:29 TSI

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