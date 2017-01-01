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Büyükşehir'in genç futbolcularına turnuva daveti



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor U10 ve U11 takımları Türkiye Futbol Federasyonu, Kuşadası Belediyesi ve Küçükada Spor Kulübü tarafından aynı yaş grubunda düzenlenecek turnuvaya davet edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kuşadası Belediyesi ve Küçükada Spor Kulübü tarafından düzenlenen U10 ve U11 futbol turnuvasına Manisa Büyükşehir Belediyespor'un genç sporcuları da davet edildi. Turnuvaya, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Karşıyaka, Eskişehirspor Gençlerbirliği gibi takımlar da davet edildi. Düzenlenen turnuvalara katılarak sporcuların deneyim sahibi olmalarını sağladıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor şube Müdürü Orhan Haşim Elmalı, "Bu tür turnuvalara katılım sağlayarak, altyapımızı güçlendiriyoruz. Sporcularımız deneyim sahibi oluyor ve kendilerine olan güvenleri artıyor. Bu turnuvada da sporcularımız en iyi şekilde mücadele ederek, gelişimlerine katkı sağlayacaklar" diye konuştu.

(SC-Y)



16.05.2017 13:41:07 TSI

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