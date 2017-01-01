Gelemiç'te doğa şenliği
(Fotoğraflı)
Orhan Bozdemir
BURSA (İHA) - Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gelemiç köyünde doğa şenliği düzenlenecek.
19-21 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan doğa şenliği Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak. Daha önce köy statüsünde olan ve Büyükşehir yasası ile mahalle olan Gelemiç, dağ yöresinin bütün kültürlerini barındırıyor.
Büyükşehir Belediyesi, köy ve çevresinde kamplı organizasyon düzenledi. Organizasyona kaya tırmanışı sporcuları, bisikletçiler, rafting sporcuları, fotoğrafçılar ve doğaseverlerin katılması bekleniyor. Bu yıl birincisi yapılacak olan Gençlik ve Doğa Şenliğinin Ulusal ve uluslararası camiaya açılarak geleneksel hale getirilmesi planlanıyor. 3 gün iki gece sürecek şenlikte Bursa'dan katılacaklar için ulaşım sağlanacak, gece kamp ateşi yakılacak.
(MŞ)
16.05.2017 13:46:21 TSI
NNNN