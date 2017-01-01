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Konservatuvardan anlamlı konser



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, Engelliler Haftası dolayısıyla birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Gerek hüzünlü, gerek hareketli türkülerle izleyicisini adeta Anadolu'nun birçok yöresine götüren koro ve orkestra, konser sonunda ayakta alkışlandı.

Engelliler Haftası dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu, Kültür Merkezi Lale Salonu'nda birbirinden güzel türküleri seslendirdi. Konsere, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Asena Demir, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Orhan Haşim Elmalı, Kent Konseyi Şube Müdürü Sevil Şekercioğlu ve çok sayıda Manisalı katıldı. Şef Sener Akıncı eşliğinde Anadolu'nun birçok yöresinden türkülerin seslendirildiği gecede orkestra ve koronun muhteşem performansı, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Büyükşehir Belediyesi Dans Topluluğu da gecede kısa bir gösteri gerçekleştirdi.



"Hepimiz birer engelli adayıyız"

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği gecenin sonunda, sahneye davet edilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, "Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen bu gecede türkülerle adeta Anadolu'ya yolculuk ettik. Engelli Haftası sadece belli bir günde değil her gün hatırlanmalı, hepimiz birer engelli adayıyız. Anlamlı güzel bir gece geçirdik. Konservatuvarımıza bizlere güzel bir gece yaşattığı için teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, şef Sener Akıncı'ya çiçek takdim ederek teşekkür etti. Genç, koro ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(SC-Y)



16.05.2017 13:47:48 TSI

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