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MABEM'de öğrenim görmek için ter döktüler



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM kurslarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler için il genelinde Seviye Tespit Sınavı düzenlendi.

MABEM kurslarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin belirleneceği Seviye Tespit Sınavı, 13-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirildi. 17 ilçede gerçekleştirilen sınavlarda, MABEM kurslarında öğrenim görmek isteyen adaylar, Büyükşehir Belediyesinin eğitim merkezlerinde ter döktü. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm il genelinde 13 Mayıs Cumartesi ve 14 Mayıs Pazar günü seviye tespit sınavları yapıldı. 17 ilçedeki MABEM'lerde binlerce öğrencinin ter döktüğü bu sınavda, öğrenciler başarılarını sergiledi. TEOG sınavı hazırlık öğrencilerinden 2 bin 15, YGS hazırlık öğrencilerinden 2 bin 682 kişi gelenekselleşen seviye tespit sınavına katılım sağladı. En az öğrenciler kadar veliler de büyük bir heyecan ve bekleyiş içindeydiler" dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatıyla ve desteği ile gerekli çalışma ve alt yapının hazır olduğunu ve çocukların geleceğinin teminat altına alındığını, öğretmen ve öğrencilerle aydın bir geleceğe yön tutulacağını söyledi. Aksoy, "Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, vatanına, milletine hizmet edecek evlatlar yetiştirmek en büyük gayemizdir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal'in ifade ettiği gibi: "Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır" diye konuştu.

(AY-Y)



16.05.2017 13:48:43 TSI

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