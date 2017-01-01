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Bağlar ilçesinde asfalt çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Sezonu 500 bin ton sıcak asfalt hedefiyle açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde Sunay ve Nüket Coşkun caddelerinin ardından Göçmenler ve Kardeşler caddelerine sıcak asfalt serdi.

Kent merkezinde 2017 yılı içinde 500 bin ton sıcak asfalt serme, kırsal ilçelerde ise bin 100 kilometrelik yolda sathi kaplama yapma hedefiyle sezonu açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kent genelinde bozuk ve yıpranan bulvar, cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışması devam ediyor. Yenişehir ilçesinde Büyükalp, Rızvanağa ve Lise caddeleri ile birçok sokağı asfaltlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Bağlar ilçesindeki sıcak asfalt çalışmalarını sürdürüyor.



700 ton asfalt serildi

Ekipler, Bağlar ilçesi Sunay ve Nüket Coşkun caddesinde asfalt çalışmalarını tamamladıktan sonra Göçmenler ve Kardeşler caddesine geçti. Ekipler, düzeltme tabasını serdikten sonra her iki caddeye 5 santimetre kalınlığında sıkıştırılmış 700 ton sıcak asfalt döktü. Ekipler, çalışmaları aynı gün içinde tamamlayarak iki caddeyi baştan başa asfaltladı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sıcak asfalt çalışmasına Bağlar ilçesinin caddelerinde devam ediyor.

(İHA-AKK-Y)



16.05.2017 13:49:16 TSI

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