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Sarıcakaya zeytini en düşük asit oranına sahip

16 Mayıs 2017 Salı, 13:49
Sarıcakaya zeytini en düşük asit oranına sahip
Sarıcakaya zeytini en düşük asit oranına sahip
- Araştırmaları sonrası Sarıcakaya'ya soğuk sıkma zeytinyağı fabrikası kurmaya karar verdi
- Girişimci Rıdvan Can;
- "En az aside sahip zeytin Sarıcakaya'da yetişiyor"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Sarıcakaya'ya yerleşen girişimci Rıdvan Can, Ege bölgesi dahil tüm Türkiye'de yetişen zeytinlerle ilgili inceleme ve araştırmaları sonrası en az asitli zeytinlerin Sarıcakaya'da yetiştiğini belirlediğini anlatarak, soğuk sıkım zeytinyağı fabrikası kurmak için kolları sıvadığını anlattı.
Eskişehir'den Sarıcakaya'da bulunan yazlığına sürekli gidip gelen iş adamı Rıdvan Can, ilçede zeytinyağı fabrikası kurabilmek için çalışmalarını başlattı. Araştırmaları sonucu Sarıcakaya'da yetişen zeytinlerin asit oranı olarak çok düşük olduğunu belirten Can, kalitenin yüksek olduğunu dile getirdi. Soğuk sıkım zeytinyağı yapabilmek için taş değirmenleri de Sarıcakaya'ya getiren Can, "Sarıcakaya'ya bir yazlık yaptım. Yıllardır gidip geliyordum. Türkiye genelinden hobi olarak yüzer kilo olacak şekilde zeytinler topladım. Şanlıurfa'dan, Kilis'den, Manisa'dan, Salihli'den, Ayvalık'tan, Muğla'dan yani zeytin nereden yetişiyorsa topladım. Kendim soğuk sıkım olarak her zeytini ayrı ayrı çektim. Ama bu bölgenin zeytin tadını ve zeytinyağı kalitesini yakalayamadım. Diğer bölgelerden getirdiğim zeytin ürünleri, zeytinyağı çektiğim zaman 0.6-0.8 arasında asit oranını tespit ettim. Bu bölgenin de 0.1-0.2 olarak asit oranı çıktı. Kalite yüksek. Çiftçi arkadaşları da bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Sağolsunlar bu konuda belediye başkanımız ve devlet büyüklerimiz bize destek olmaya çalışıyorlar. Yaptığım bir araştırmaya göre de yakın bölgemizde 150 bin tane zeytin ağacı var. Ben sadece zeytinyağı ile kalmak istemiyorum. Bu bölgenin narı da bol, nar ve üzüm suyu da yapılır. Ben kendi imkanlarım ile makinelerimi aldım. Taş değirmenleri de getirdim. Bölgedeki ağaçlar genç olduğu için her ağaçtan 10 kilo çıktığını hesap ediyorum. Bin 500 ton yapar, bu büyük avantaj. Şu anda projemiz de onaydan geçti. Fabrikanın kurulması için onayı aldığımız için durumu resmileştirdik" dedi.
Fabrika kurulana kadar ufak bir dükkanda zeytinyağı, nar ve üzüm suyu üretimine devam eden Rıdvan Can, 4 çeşit de zeytini Sarıcakaya'ya gelen vatandaşlara tattırıyor.
(MSY-MET-Y)

16.05.2017 13:49:32 TSI
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