YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yalçın Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlenen koşu yarışmasına katıldı

Başkan Yalçın Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlenen koşu yarışmasına katıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik Haftası münasebetiyle koşu düzenlendi.

Düzenlenen koşuya Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katıldı. Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençleri spora ve sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini belirterek, "Gençlik Haftası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi gösteren çok önemli bir haftadır. Çünkü güçlü ve modern bir Türkiye idealini yaşatıp geleceğe taşıyacak ve bu emaneti gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaracak olan gençlerimizdir. Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımız, gençlerimizin kötü alışkanlıklarından uzak durmaları, geçmişlerini iyi öğrenerek, geleceklerine sıkıca bağlanmaları, sosyal bireyler olmaları ve sağlıklı bireyler yetiştirmeleri adına, gerek sportif gerekse sosyal faaliyet ve projelerle siz gençlere hizmet vermektedir" dedi.

(CKT-DA-Y)



16.05.2017 13:50:58 TSI

NNNN

