Başkan Yalçın Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlenen koşu yarışmasına katıldı
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik Haftası münasebetiyle koşu düzenlendi.
Düzenlenen koşuya Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katıldı. Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençleri spora ve sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini belirterek, "Gençlik Haftası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi gösteren çok önemli bir haftadır. Çünkü güçlü ve modern bir Türkiye idealini yaşatıp geleceğe taşıyacak ve bu emaneti gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaracak olan gençlerimizdir. Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımız, gençlerimizin kötü alışkanlıklarından uzak durmaları, geçmişlerini iyi öğrenerek, geleceklerine sıkıca bağlanmaları, sosyal bireyler olmaları ve sağlıklı bireyler yetiştirmeleri adına, gerek sportif gerekse sosyal faaliyet ve projelerle siz gençlere hizmet vermektedir" dedi.
(CKT-DA-Y)
16.05.2017 13:50:58 TSI
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