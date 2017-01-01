ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Yalçın Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlenen koşu yarışmasına katıldı

16 Mayıs 2017 Salı, 13:50
Başkan Yalçın Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlenen koşu yarışmasına katıldı
Başkan Yalçın Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlenen koşu yarışmasına katıldı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Gençlik Haftası münasebetiyle koşu düzenlendi.
Düzenlenen koşuya Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın da katıldı. Yalçın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gençleri spora ve sağlıklı yaşama teşvik ettiklerini belirterek, "Gençlik Haftası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi gösteren çok önemli bir haftadır. Çünkü güçlü ve modern bir Türkiye idealini yaşatıp geleceğe taşıyacak ve bu emaneti gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaracak olan gençlerimizdir. Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımız, gençlerimizin kötü alışkanlıklarından uzak durmaları, geçmişlerini iyi öğrenerek, geleceklerine sıkıca bağlanmaları, sosyal bireyler olmaları ve sağlıklı bireyler yetiştirmeleri adına, gerek sportif gerekse sosyal faaliyet ve projelerle siz gençlere hizmet vermektedir" dedi.
(CKT-DA-Y)

16.05.2017 13:50:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu mezunları düzenlenen balo gecesinde doyasıya eğlendi
YEREL

GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNLARI DÜZENLENEN BALO GECESİNDE DOYASIYA EĞLENDİ
240 haneli sitede Hıdrellez etkinliği
YEREL

240 HANELİ SİTEDE HIDRELLEZ ETKİNLİĞİ
Bayırköy'de kültür turları
YEREL

BAYIRKÖY'DE KÜLTÜR TURLARI
Bozüyük SGK'dan Kaymakam Yaman'a ziyaret
YEREL

BOZÜYÜK SGK'DAN KAYMAKAM YAMAN'A ZİYARET
Başkan Şahin engelli vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ŞAHİN ENGELLİ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Yağcı'nın Gençlik Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'NIN GENÇLİK HAFTASI MESAJI
Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor
YEREL

BİLECİK YAŞAYAN ŞEHİR MÜZESİ KONUKLARINI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR
Deveyle resim çektirebilmek için yarıştılar
YEREL

DEVEYLE RESİM ÇEKTİREBİLMEK İÇİN YARIŞTILAR
Bilecik'te 'Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası' sempozyumu
YEREL

BİLECİK'TE 'OSMANLI EDEBİ METİNLERİNİN ANLAM DÜNYASI' SEMPOZYUMU
Osmaneli'de gençlik yürüyüşü
YEREL

OSMANELİ'DE GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ
Camilerde halılar yıkanarak, cami içine gül suyu sıkılıyor
YEREL

CAMİLERDE HALILAR YIKANARAK, CAMİ İÇİNE GÜL SUYU SIKILIYOR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet töreni
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET TÖRENİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 415 öğrenci kep attı
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE 415 ÖĞRENCİ KEP ATTI
Yediler Öğrenci Yurdu Kermesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

YEDİLER ÖĞRENCİ YURDU KERMESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
ER-BAY Derneği Festivali'nden muhteşem final
YEREL

ER-BAY DERNEĞİ FESTİVALİ'NDEN MUHTEŞEM FİNAL
Sendika Genel Sekreteri oldu
YEREL

SENDİKA GENEL SEKRETERİ OLDU
Ensar Vakfı'ndan öğrenciler yararına kermes
YEREL

ENSAR VAKFI'NDAN ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES
Başkan Yağcı Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI HIDIRELLEZ ETKİNLİĞİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Klimatoloji Çalışmalarında Yeni Eğilimler Çalıştayı
YEREL

KLİMATOLOJİ ÇALIŞMALARINDA YENİ EĞİLİMLER ÇALIŞTAYI
Bilecik'te şöhretler, 19 Mayıs'ta sahada buluşuyor
YEREL

BİLECİK'TE ŞÖHRETLER, 19 MAYIS'TA SAHADA BULUŞUYOR
Vezirhan'daki Hıdırellez şenliklerinde geleneksel helva ikramı
YEREL

VEZİRHAN'DAKİ HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİNDE GELENEKSEL HELVA İKRAMI
Sanayi arsaları ihale yolu ile satıldı
YEREL

SANAYİ ARSALARI İHALE YOLU İLE SATILDI
Bilecik'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı
YEREL

BİLECİK'TE GENÇLİK HAFTASI KUTLAMALARI BAŞLADI
Gölpark mesire alanı ziyaretçiler için yaza hazırlanıyor
YEREL

GÖLPARK MESİRE ALANI ZİYARETÇİLER İÇİN YAZA HAZIRLANIYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını