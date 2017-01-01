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Bozüyük SGK'dan Kaymakam Yaman'a ziyaret



(Fotoğraflı)



BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Sosyal Güvenlik Merkezi (SGM) Müdürü Emin Şahin, Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman'ı makamında ziyaret etti.

Bozüyük SGK Merkez Müdürü Emin Şahin, çalışmalar hakkında bilgi vererek Sosyal Güvenlik merkezleriyle hizmeti vatandaşın ayağına götürmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Şahin, yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik reformunun hayata geçirilmesi ile sağlıkta memnuniyet yüzde 80'in üzerine çıkmıştır. Türkiye genelinde binlerce fedakâr çalışanımızla hizmet kalitemizi sürekli arttırma gayreti içerisindeyiz. Artık merkez ve taşra teşkilatlarını oluşturmuş, teknolojik alt yapısını iyileştirmiş, mali yapısı güçlü bir Sosyal Güvenlik kurumu görüyoruz. Vatandaşların sorunlarına ilk elden çözüm bulmak amacı ile açılan Sosyal Güvenlik merkezleriyle hizmeti vatandaşın ayağına götürmenin haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Şahin, öğrenme şenlikleri süresince SGK olarak Cumhuriyet meydanında bilgilendirme standı açtıklarının bilgisini de verdi.

Kaymakam Hasan Yaman da SGK Müdürü Emin Şahin nezdinde tüm SGK çalışanlarının haftasını kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

(İC-MET-Y)



16.05.2017 13:54:49 TSI

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