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Başkan Atilla'nın eşinden engelli kardeşlere ziyaret



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Yenişehir ilçesi Nasırlı Mahallesi'nde bedensel engelli iki kardeşin bulunduğu Özbayhan ailesini ziyaret etti.

Aile büyükleri tarafından kapıda karşılanan Lütfiye Atilla, daha sonra evin bahçesine geçerek baba Mustafa Vedat Özbayhan ile Engelliler Haftası'nda Başkan Atilla tarafından tekerlekli sandalye hediye edilen Şeyhmus ve Hilal Özbayhan ile bir süre sohbet ederek çay içti. Aile fertlerinin sorunlarını dinleyen Lütfiye Atilla, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin halka hizmet etmek için çalıştığını söyledi.

Ailenin Büyükşehir Belediyesi'nden taleplerini de soran Atilla, fotoğraf çekiminin ardından mahalleden ayrıldı.

(İHA-AKK-Y)



16.05.2017 13:55:06 TSI

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