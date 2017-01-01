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Bayırköy'de kültür turları



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy beldesinde, Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul ve Sivas'a turlar düzenlendi.

Düzenlenen kültür turları kapsamında ilk olarak beldedeki Sarmaşık mahallesi sakinleri tarafından İstanbul'da boğaz turu ve kenttin tarihi yerleri rehberler eşliğinde gerçekleştirildi. Sivas'a düzenlenen gezide de Gök Medrese Çifte Minare Ulu Cami, Kongre Merkezi ve birçok tarihi yerler gezildi.

Yapılan geziler hakkında açıklama yapan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, kültür etkinlikleri kapsamında İstanbul ve Sivas'a turlar düzenlendiklerini belirterek, "Sarmaşık Mahallesinde bulunan vatandaşlarımızla ilk olarak İstanbul gezisi düzenledik. Ardından Sivas iline giderek tarihi yerleri görme fırsatı bulduk. Bayırköy Belediyesi olarak daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi.

(CKT-DA-Y)



16.05.2017 13:57:14 TSI

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