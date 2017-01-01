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İİBF mezunları Pilav Gününde buluştu



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ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Mezunlar Derneği (İBFAK) tarafından 34. kez düzenlenen "Geleneksel Pilav" günü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, İİBF Dekanı Prof. Dr. İlyas Şıklar, Eskişehir İBFAK Başkanı Tufan Çakır'ın yanı sıra çok sayıda mezun katıldı. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Şıklar, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi adıyla başlayan süreçte mezunlarla asırlık çınar gibi bir aile hâline geldiklerini belirtti. Prof. Dr. Şıklar, üniversite dönemindeki dört yıllık sürecin ve kurulan arkadaşlıkların insan hayatında derin izler bıraktığını ifade etti.

"Kurumları gelenekleri yaşatır"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ise, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin eski ve yeni mezunlarıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğuna değinerek gelen mezunlara teşekkür etti. Prof. Dr. Naci Gündoğan "kurumları, geleneklerinin yaşattığını ve geleneklerin geleceğe yön veren en önemli değerler olduğunu vurgulayarak Anadolu Üniversitesinin bu gelenekleri yaşatmaya devam ettiğini ve var oldukça devam edeceğini" sözlerine ekledi.

(İHA-Y)



16.05.2017 13:57:54 TSI

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