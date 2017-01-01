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240 haneli sitede Hıdrellez etkinliği



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bulunan 240 haneli bir sitede düzenlenen Hıdrellez etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.

Ertuğrulgazi Mahallesi Edebali Stadı karşısında bulunan içinde 240 haneyi barındıran Memur Sitesi yönetimi tarafından bu yıl ikincisi düzenlene Hıdrellez etkinliğine katılım büyük oldu. Okunan mevlidin ardından katılımcılara tavuklu bulgur pilavı ayran ikram edildi. Site yöneticileri, dağıtılan ikramların Allah katında kabul olunmasını dileyerek, "Amacımız günümüzde gelişen ve değişen yaşam şartlarına göre kültürümüzü yaşatmak manevi değerlerimize sahip çıkmak ve komşularımızı bir araya getirip kaynaştırmak. Kültürümüzü yeni kuşaklara aktarmak" dediler.

(CKT-MET-Y)



16.05.2017 13:59:22 TSI

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