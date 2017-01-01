ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

240 haneli sitede Hıdrellez etkinliği

16 Mayıs 2017 Salı, 13:59
240 haneli sitede Hıdrellez etkinliği
240 haneli sitede Hıdrellez etkinliği

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bulunan 240 haneli bir sitede düzenlenen Hıdrellez etkinliği renkli görüntülere sahne oldu.
Ertuğrulgazi Mahallesi Edebali Stadı karşısında bulunan içinde 240 haneyi barındıran Memur Sitesi yönetimi tarafından bu yıl ikincisi düzenlene Hıdrellez etkinliğine katılım büyük oldu. Okunan mevlidin ardından katılımcılara tavuklu bulgur pilavı ayran ikram edildi. Site yöneticileri, dağıtılan ikramların Allah katında kabul olunmasını dileyerek, "Amacımız günümüzde gelişen ve değişen yaşam şartlarına göre kültürümüzü yaşatmak manevi değerlerimize sahip çıkmak ve komşularımızı bir araya getirip kaynaştırmak. Kültürümüzü yeni kuşaklara aktarmak" dediler.
(CKT-MET-Y)

16.05.2017 13:59:22 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bozüyüklü miniklerin jimnastik eğitimi sona erdi
YEREL

BOZÜYÜKLÜ MİNİKLERİN JİMNASTİK EĞİTİMİ SONA ERDİ
Başkan Yağcı: &quot;Birliğimiz bölgemizin planlanmasında ve gelişmesinde önemli olan bir kuruluş&quot;
YEREL

BAŞKAN YAĞCI: "BİRLİĞİMİZ BÖLGEMİZİN PLANLANMASINDA VE GELİŞMESİNDE ÖNEMLİ OLAN BİR KURULUŞ"
Bozüyük ekonomisinin liderleri TSO'nun toplantısında buluştu
YEREL

BOZÜYÜK EKONOMİSİNİN LİDERLERİ TSO'NUN TOPLANTISINDA BULUŞTU
Vezirhan beldesindeki eğitim sorunları görüşüldü
YEREL

VEZİRHAN BELDESİNDEKİ EĞİTİM SORUNLARI GÖRÜŞÜLDÜ
Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu mezunları düzenlenen balo gecesinde doyasıya eğlendi
YEREL

GÖLPAZARI MESLEK YÜKSEK OKULU MEZUNLARI DÜZENLENEN BALO GECESİNDE DOYASIYA EĞLENDİ
Bayırköy'de kültür turları
YEREL

BAYIRKÖY'DE KÜLTÜR TURLARI
Bozüyük SGK'dan Kaymakam Yaman'a ziyaret
YEREL

BOZÜYÜK SGK'DAN KAYMAKAM YAMAN'A ZİYARET
Başkan Yalçın Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlenen koşu yarışmasına katıldı
YEREL

BAŞKAN YALÇIN GENÇLİK HAFTASI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KOŞU YARIŞMASINA KATILDI
Başkan Şahin engelli vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ŞAHİN ENGELLİ VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Yağcı'nın Gençlik Haftası mesajı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'NIN GENÇLİK HAFTASI MESAJI
Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi konuklarını ağırlamaya devam ediyor
YEREL

BİLECİK YAŞAYAN ŞEHİR MÜZESİ KONUKLARINI AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR
Deveyle resim çektirebilmek için yarıştılar
YEREL

DEVEYLE RESİM ÇEKTİREBİLMEK İÇİN YARIŞTILAR
Bilecik'te 'Osmanlı Edebi Metinlerinin Anlam Dünyası' sempozyumu
YEREL

BİLECİK'TE 'OSMANLI EDEBİ METİNLERİNİN ANLAM DÜNYASI' SEMPOZYUMU
Osmaneli'de gençlik yürüyüşü
YEREL

OSMANELİ'DE GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ
Camilerde halılar yıkanarak, cami içine gül suyu sıkılıyor
YEREL

CAMİLERDE HALILAR YIKANARAK, CAMİ İÇİNE GÜL SUYU SIKILIYOR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde mezuniyet töreni
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE MEZUNİYET TÖRENİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde 415 öğrenci kep attı
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNDE 415 ÖĞRENCİ KEP ATTI
Yediler Öğrenci Yurdu Kermesi ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

YEDİLER ÖĞRENCİ YURDU KERMESİ ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR
ER-BAY Derneği Festivali'nden muhteşem final
YEREL

ER-BAY DERNEĞİ FESTİVALİ'NDEN MUHTEŞEM FİNAL
Sendika Genel Sekreteri oldu
YEREL

SENDİKA GENEL SEKRETERİ OLDU
Ensar Vakfı'ndan öğrenciler yararına kermes
YEREL

ENSAR VAKFI'NDAN ÖĞRENCİLER YARARINA KERMES
Başkan Yağcı Hıdırellez etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI HIDIRELLEZ ETKİNLİĞİNDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Klimatoloji Çalışmalarında Yeni Eğilimler Çalıştayı
YEREL

KLİMATOLOJİ ÇALIŞMALARINDA YENİ EĞİLİMLER ÇALIŞTAYI
Bilecik'te şöhretler, 19 Mayıs'ta sahada buluşuyor
YEREL

BİLECİK'TE ŞÖHRETLER, 19 MAYIS'TA SAHADA BULUŞUYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını