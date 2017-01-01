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Kaymakam Dündar'dan 550 konut müjdesi



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar'ın girişimleri sonucu Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahipleri için ilçede 550 konut inşa edileceği belirtildi.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, Ankara ziyareti kapsamında TOKİ yetkilileriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda, kentsel dönüşüm kapsamında Çaldıran-Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Kurguli mevkiindeki hazine arazisine ihtiyaç sahipleri için konut inşa etme kararı alındı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, ilçenin yaklaşık 70 bine yakın nüfusu bulunduğunu belirterek, "Çaldıran Belediye Başkanlığı olarak yaptığımız araştırmalar sonucu ihtiyaç sahibi ya da evi olmayan vatandaşlarımızın olduğunu tespit ettik. Bu ihtiyacın giderilmesi adına Ankara'ya giderek TOKİ yetkilileri ile görüşmelere başladık. Burada

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu ile yaptığımız görüşme sonucu, Çaldıran ilçesine 550 adet konutun yapılması konusunda karar verildi. Bu yıl yapılması planlanan TOKİ konutlarının Çaldıran-Doğubayazıt yolu üzerindeki Kurguli mevkiindeki hazine arazisine yapılmasını düşünüyoruz. İlk etapta TOKİ 550 adet konutun yapılmasını planlanıyor, ancak talebin olmasıyla bu sayıyı arttırmayı düşünüyoruz. Yapılacak TOKİ konutları, ilçeye şehirleşme adına güzel bir görünüm sağlamanın yanında, ihtiyaç sahipleri veya evi olmayanların da uzun vadeli ödemelerle ev sahibi olmaları sağlanacak" dedi.

(MSA-Y)



16.05.2017 14:01:24 TSI

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