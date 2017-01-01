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Su Ürünleri Toptancı Hali inşaat çalışmaları



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TEKİRDAĞ (İHA) - Marmara Denizi boyunca geniş bir sahili olan, çok sayıda insanın geçimini balıkçılık ve deniz ürünleri ticaretiyle sağladığı Tekirdağ'a, Su Ürünleri Toptancı Hali kazandırılıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin su ürünleri ihtiyacının yasal şartlarda ve sağlık koşullarına uygun olarak temin edilmesi amacıyla hizmete sunacağı Su Ürünleri Toptancı Hali'nin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor.

Yüklenici firma tarafından Yavuz Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki inşaat alanında yürütülen çalışmalarını Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak yerinde inceledi ve şantiye görevlilerinden bilgiler aldı. Başkan Albayrak projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi, Tekirdağ'ımıza güzellik kattığı gibi iş ve aş imkanı da sunuyor. Şehrimizde pek çok hemşehrimiz, ekmeğini denizden kazanıyor. İster Tekirdağlı olsun, ister Tekirdağ'a ziyaret amacıyla gelmiş olsun, vatandaşlarımız mutlaka sahil boyundaki balıkçılardan alışveriş yaparlar veya restoranlarda taze ve lezzetli deniz ürünlerimizden yerler. Balıkçılık ve deniz ürünlerinin böylesine önemli olduğu güzel Tekirdağ'ımızda, Su Ürünleri Toptancı Hali'ni inşa ederek bir ilki daha gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz bu hal hizmete girdikten sonra deniz ürünleri daha sağlıklı koşullarda muhafaza edilecek, satılacak veya restoranlarda yemek olarak ikram edilecek. Tekirdağ'ımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Yapılacak Su Ürünleri Toptancı Hali'nde, geçimlerini su ürünleriyle sağlayan esnaflara modern şartlarda hizmet sunulurken, vatandaşlar, hal bünyesinde faaliyet gösterecek restoranda, damak lezzetlerine uygun taze ve sağlıklı deniz ürünleriyle yapılmış yemekleri yiyebilecekler.

(MA-MEF-Y)



16.05.2017 14:01:46 TSI

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