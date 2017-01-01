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Kalkan, "İdarecilik cazibesini kaybetti"



KAYSERİ (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı idarecilik görevlendirmeleriyle ilgili 2017 takvimini açıkladı. Açıklanan takvime göre müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı başvuruları 15 Mayıs itibarı ile sona erdi. Fakat Milli Eğitim Bakanlığı yeterli başvuru olmadığı gerekçesiyle hem şartları yumuşattı hem de başvuru süresini uzattı. Başvuruların yetersizliği üzerine dokuz bin üç yüz üyesi ile Kayseri'nin en büyük eğitim sendikası olan Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan'da açıklamalar geldi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, "İdarecilerimizin kadrolu olmaması ve dört yıllığına görevlendirilmesi, dört yıl sonra tekrar mülakata alınması idareciliğin rağbet görmemesinde önemli etkendir, Yine idareciler, özlük bakımdan okulun en az ücret alan çalışanları konumuna düşmüştür" dedi.

Aydın Kalkan, "Öğretmenler haftada üç saat nöbet ücreti alırken okul müdürleri bu ücreti alamamaktadır. Hâlbuki okulun tüm sorumluluğu okul müdürlerinin ve diğer idarecilerimizin omuzlarındadır" ifadelerini kullandı. Kalkan, yetiştirme kurslarının öğretmenler açısından önemli kazanımlar getirdiğini idarecilerin bu kazanımlardan faydalanmadığını anlatarak açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"İdarecilik kadrolu olmalıdır ve başarılı idarecilerin kurumlarında veya diğer kurumlarda çalışmalarına devam etmeleri sağlanmalıdır. Okul müdürlerinin ek ders mağduriyetleri giderilmeli, nöbet ücreti, fazla mesai ücreti ve yıpranma ücretleri vakit kaybetmeden verilmelidir. İş güvenliği uygulaması ile oku müdürleri işveren gibi kabul edilmekte ve tüm riskler okul müdürlerine yüklenmektedir. Bu durum eğitimcilerin gözünü korkutmaktadır, dedi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, idareciliğin cazip hale getirilmesi için şu önerilerde bulundu:

"İdarecilikte yıl sınırı kaldırılmalıdır, özlük hakları yaptığı işe ve aldığı riske göre düzeltilmeli, idarecilerin özgün çalışmalar yapmalarının önü açılmalı ve bürokratik engeller çıkartılmamalı, idarecilerde başarı kıstası en belirgin kıstas olmalı ve örnek projeler desteklenmeli ve ödüllendirilmelidir."

(AÖ-Y)



16.05.2017 14:02:05 TSI

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