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Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu mezunları düzenlenen balo gecesinde doyasıya eğlendi



(Fotoğraflı)



Arslan Altındiş

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bulunan Gölpazarı Meslek Yüksek Okulu mezunlarının katıldığı bir eğlence gecesi düzenlendi.

Bilecik Gökkaya Park'ta Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksek Okulundan 2016-2017 sezonunda mezun olacak öğrenciler, düzenlenen etkinlikte eğlendi. Havuz başında yapılan baloda yenilen yemeklerin ardından sahneye çıkan gençler saat 24.00'a kadar oyunlar oynadılar, gösteri yaptılar. Birbirlerine sürpriz hediyeler veren öğrenciler, 2 yılın yorgunluğunu atarak mezun olmanın haklı gururunu yaşadılar. Bu hafta yapacakları kep törenine önceden alıştırma yapmayı da unutmayan öğrenciler, Gölpazarı'nda yaşadıkları günleri de unutmayacaklarını söylediler.

Öte yandan gecenin sonunda öğrenciler ve hocaları balo pastası kestiler.

(AA-CKT-Y)



16.05.2017 14:02:23 TSI

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