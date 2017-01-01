YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Büyükkılıç, "Gurur duyduk, onurlandık, Erciyes Üniversitemiz bunu hak ediyor"

Başkan Büyükkılıç, "Gurur duyduk, onurlandık, Erciyes Üniversitemiz bunu hak ediyor"



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesinden iki bilim insanının "Bilime Yön Veren 100 Türk Bilim Adamı Sıralamasında" yer almasından dolayı "Gurur duyduk, onurlandık, hem Kayseri, hem Erciyes Üniversitesi bunu hak ediyor" dedi.

Dünyada doğal bilimler alanında çalışma yapan Türk bilim adamlarının endeksine göre yaptığı araştırmada 100 Türk bilim adamına yer verildiğini ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'ye bir yüzyıllar önce 'Makar-ı ulema' şehri denildiğini bugün de bu unvanını koruduğunu ve yine bilimin ve irfanın merkezi olduğunu söyledi

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa ve Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak'ın çalışmaları ile Erciyes Üniversitesinin bilimin ve araştırma merkezi olduğunun bir ifadesi olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, şahsım ve hemşerileri adına kutladığını ve başarı çalışmaların devamını dilediğini kaydetti.

(AÖ-Y)



16.05.2017 14:03:49 TSI

NNNN

