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Türk El Sanatları Şölenini 18 bin kişi ziyaret etti



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimarsinan Parkı-Kurşunlu Otoparkı'nda açılan Türk El Sanatları Şöleni'ne büyük ilgi gösteriliyor. Şölen alanında bulunan yaklaşık 60 geleneksel Türk el sanatı standını beş günde 18 bin ziyaretçi gezdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel el sanatlarının unutulmaması için Kayseri'ye getirdiği Türk El Sanatları Şöleni 12 Mayıs Cuma günü açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hem Türk El Sanatları şöleninin açılışına katıldı hem de daha sonra şölen alanındaki geleneksel el sanatları stantlarını tek tek ziyaret etti. 21 Mayıs'a kadar açık olacak olan Türk El Sanatları şölenine Kayseri halkı da büyük ilgi gösterdi. Çevre illerden de ziyaretçi çeken şölen, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların ne denli kıymetli olduğunu da ortaya koydu. Türk El Sanatları Şöleni'ni gruplar halinde Kayseri'deki Endüstri Meslek Liseleri de ziyaret ediyor. Vali Süleyman Kamçı, açılış töreni sırasında şölen alanını okulların da ziyaret etmesi için İl Milli Eğitim Müdürü'ne talimat verdiğini açıklamıştı. Şölen alanını ilk beş gününde yaklaşık 18 bin kişi ziyaret etti. Türk El Sanatları Şöleni'nin kurulduğu Kurşunlu Otoparkı'nda; Tesbih Yapımı, Naht Sanatı, Cam Üfleme Sanatı, Yemeni Yapımı, Topaç Yapımı, Baston Yapımı, Hat Sanatı, Sedef Kakma, Bakır İşleme, Hakkaklık, Kazaziye, Taş Baskı, Minyatür, Deve Kemiği İşleme Sanatı, Tahta Kaşık Oyma ve Süsleme Sanatı, Boynuz Tarak Yapımı, Bıçak ve Kılıç Yapımı, Zamak ve Alpaga İşleme Sanatı, Habbablık, Halı Dokuma Sanatı, Filografi, Çini Yapımı, Fanila Dokuma, Telkari, Çömlek Yapımı, Yorgan Yapımı, Ebru Sanatı gibi yaklaşık 60 el sanatının ülkemizdeki en iyi ustaları bulunuyor.

El sanatlarının uygulamalı olarak yapıldığı Türk El Sanatları Şöleni'nde Türkiye'nin tek Gubari Hat sanatçısı olan Necati Korkmaz tarafından yazılan dünyanın en küçük el yazması Kuran-ı Kerim'i ile yine dünyanın en küçük el yazması olan ve üzerinde Arapça Besmele bulunan saç teli de bulunuyor.

(TB-Y)



16.05.2017 14:04:21 TSI

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