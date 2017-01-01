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19 Mayıs'a özel 'Dur Yolcu' lirik dans gösterisi



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Dur Yolcu' isimli lirik dans gösterisi sunacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde yapılacak olan 'Dur Yolcu' isimli lirik dans gösterisi, Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Genel Sanat Yönetmeni İzzet Kol yönetiminde sahnelenecek. Gösteriyle ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Necmi Çamaş, "19 Mayıs 1919 Samsun için bir başka anlam taşıyor. Biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bize ait motiflerle, figürlerle, halk oyunlarıyla ve onun anlam ve önemini hiçbir zaman eksiltmeden yaşatabileceğimiz bir takım sanatsal çalışmalarla bu tarihi günü ölümsüzleştirmek istedik. 20 Mayıs akşamı Atakum Sanat Merkezimizde yapılacak olan dans gösterisine tüm sanatseverleri davet ediyorum" dedi.

(SAM-SLH-Y)



16.05.2017 14:04:58 TSI

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