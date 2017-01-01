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Başkan Uyan, dereceye giren başpehlivanlara madalyalarını verdi

16 Mayıs 2017 Salı, 14:09
Başkan Uyan, dereceye giren başpehlivanlara madalyalarını verdi
Başkan Uyan, dereceye giren başpehlivanlara madalyalarını verdi

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Belediye Meclis Üyesi Doğan Özman ve Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Tütün, Ergene Belediyesinin düzenlediği Geleneksel 4. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Güreş etkinliklerine katıldı.
Belediye Başkanı Uyan'a katılım ve katkılarından dolayı Ergene İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Çınar tarafından plaket takdim edildi. Geleneksel 4. Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Güreş etkinliklerinde, başaltında dereceye giren pehlivanlara madalyaları Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Belediye Meclis Üyesi Doğan Özman ve Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Tütün tarafından verildi.
(MA-MEF-Y)

16.05.2017 14:09:28 TSI
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