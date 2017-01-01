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Engelliler bir günlüğüne polis oldu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Orhan Erkılıç

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel eğitime gereksinim duyan çocukları ağırladı.

Bir günlük polis olan engelli çocuklar, TOMA ile su sıkma, köpekle müdahale tatbikatı, telsizle haberleşme gibi etkinlikleri yaptı. Her birimden polislerin özel olarak ilgilendikleri engelli çocuklar, daha sonra ise polislerle birlikte yemekhanede yemek yedi.

Polis üniforması giyen çocuklardan down sendromlu Yusuf Ziya Uçar, polis olmaktan gurur duyduğunu belirterek, etkinlikleri çok beğendiğini söyledi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında yaptığı çalışmalar, engellilerin İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren'i makamında ziyaretleri ile son buldu.

(OE-SD-Y)



16.05.2017 14:10:04 TSI

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