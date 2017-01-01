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ASMEK sergisi kapılarını açıyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursu'nun (ASMEK) 12. yılına özel sergisi kapılarını açıyor.

Antalya'nın 12 ilçesinde 21 kurs merkeziyle 13 bin kursiyere hizmet veren ASMEK, yılsonu sergisiyle görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Her yıl Antalyalıların büyük bir ilgi ile takip ettiği sergide bu yıl da kursiyerlerin öğrendikleri hünerler, el emeği göz nuru eserlere dönüşüyor. ASMEK yılsonu sergisi, 17 Mayıs Çarşamba (Yarın) saat 15.00'de Cam Piramit Sergi Salonu'nda düzenlenecek törenle başlayacak.



Dolu dolu program

17-23 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan sergide aynı zamanda birbirinden özel etkinlikler de yer alıyor. ASMEK kursiyerlerinin tasarımlarıyla hazırlanan kıyafetlerin tanıtılacağı defile ile renklenecek açılış töreninde; gitar dinletisinden modern halk oyunları gösterisine pek çok etkinlik yer alacak. 7 gün boyunca Cam Piramit'te Ebru Sanatı, Cam Sanatı, Hüsn-i Hat ve Dekoratif Ahşap Süsleme branşlarında atölye çalışmalarının da yer alacağı sergi programı şöyle:

18 Mayıs Perşembe: Saat 18.00'de İngilizce kursiyerleri sahne gösterisi ve bağlama dinletisi.

19 Mayıs Cuma: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında saat 17.00'de, İşaret Dili ve Diksiyon Kursiyerleri Sahne Gösterisi, Wushu Savunma Sanatları Gösterisi, Modern Dans Gösterisi ve Gitar dinletisi.

20 Mayıs Cumartesi: Saat 16.00'da, diksiyon kursiyerlerinden şiir dinletisi, bağlama dinletisi, halk oyunları gösterisi, gitar dinletisi.

21 Mayıs Pazar: Saat 17.00'de gitar dinletisi, bağlama dinletisi.

22 Mayıs Pazartesi: Saat 18.00'de bağlama dinletisi, halk oyunları gösterisi.

23 Mayıs Salı günü: Saat 18.00'de bağlama dinletisi ve halk oyunları gösterisi yer alacak.

(SÇ-SÇ-Y)



16.05.2017 14:13:39 TSI

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