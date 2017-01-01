ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Altınordu'ya yeni park

16 Mayıs 2017 Salı, 14:14
Altınordu'ya yeni park
Altınordu'ya yeni park

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan park ve yeşil alan çalışmalarını yerinde inceledi.
Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, şehrin her köşesinde yeşil alan ve park çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek Altınordu'yu daha yaşanılır bir kent haline getirmek için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.
Yeşil alan ve parkların şehrin can damarları olduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, "Şehrin tamamında yeşil alan ve park sayılarını arttırmaya devam ediyoruz. Bu tür yaşam alanları bizim can damarlarımız çünkü çocuklarımızın sokakta güven içerisinde oynayabilecekleri alanlar oyun parkları ve yeşil alanlar. Ayrıca bu alanlara dıştan gelebilecek tehlikelere karşı kameralar yerleştiriyoruz. İlçemizde yaptığımız park ve yeşil alan çalışmaları ile çocuklarımızın bir birleri ile olan iletişiminin artacağı, vatandaşlarımızın da rahatça zaman geçirebileceği alanlar olmasını hedefliyoruz" dedi.
2014 Yerel Seçimleri öncesi vatandaşlara Kayabaşı Mahallesi için yeşil alan ve park sözü verdiklerini yaptıkları çalışmalar ile bu sözü yerine getirdiklerini aktaran Başkan Tekintaş, "Kayabaşı Mahallemiz hem yeni yerleşim yerlerinin hem de genç nüfusun yoğun olduğu bir yer. Biz de bu bölgede park çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2014 seçimleri öncesi Kayabaşı için çocuklarımıza oyun parkı büyükler içinde spor aletleri ve yeşil alan sözümüz vardı. Şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Parkın yapım işi tamamlanmak üzere, çok güzel bir mekan olacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.
(MAK-SLH-Y)

16.05.2017 14:14:27 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor
YEREL

KÜPKAYA KANYONU ZİYARETÇİLERİNİ BEKLİYOR

Vergi yapılandırmasında son gün 31 Mayıs
YEREL

VERGİ YAPILANDIRMASINDA SON GÜN 31 MAYIS
Kaymakamlık Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL

KAYMAKAMLIK FUTBOL TURNUVASI SONA ERDİ
Yeni belediye binasının kaba inşaatında sona yaklaşılıyor
YEREL

YENİ BELEDİYE BİNASININ KABA İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILIYOR
Üreticiye fındık toplama makinesi desteği
YEREL

ÜRETİCİYE FINDIK TOPLAMA MAKİNESİ DESTEĞİ
Ordu'da hastanede çocuğu yılan ısırdı
YEREL

ORDU'DA HASTANEDE ÇOCUĞU YILAN ISIRDI
Fındık üreticisinin işini kolaylaştıracak hibe
YEREL

FINDIK ÜRETİCİSİNİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRACAK HİBE
El sanatları festivalde buluştu
YEREL

EL SANATLARI FESTİVALDE BULUŞTU

Ordu'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DA FETÖ/PDY DAVASI
GÜNCELLEME - Ordu'da otel yangını
YEREL

GÜNCELLEME - ORDU'DA OTEL YANGINI

Fatsa'da sıcak asfalt çalışmaları
YEREL

FATSA'DA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI
Aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı
YEREL

ARACIN ÇARPTIĞI KARACA TEDAVİ ALTINA ALINDI

Ordu'da otel yangını
YEREL

ORDU'DA OTEL YANGINI

Kaymakam Özer'den kurs değerlendirmesi
YEREL

KAYMAKAM ÖZER'DEN KURS DEĞERLENDİRMESİ
Fatsa'da Gençlik Haftası etkinlikleri
YEREL

FATSA'DA GENÇLİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ
El emekleri beğeniye sunuldu
YEREL

EL EMEKLERİ BEĞENİYE SUNULDU
&quot;Şimal Esintisi&quot; beğenildi
YEREL

"ŞİMAL ESİNTİSİ" BEĞENİLDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını