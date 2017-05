YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altınordu'ya yeni park

Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Kayabaşı Mahallesi'nde yapılan park ve yeşil alan çalışmalarını yerinde inceledi.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, şehrin her köşesinde yeşil alan ve park çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek Altınordu'yu daha yaşanılır bir kent haline getirmek için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

Yeşil alan ve parkların şehrin can damarları olduğunu ifade eden Başkan Tekintaş, "Şehrin tamamında yeşil alan ve park sayılarını arttırmaya devam ediyoruz. Bu tür yaşam alanları bizim can damarlarımız çünkü çocuklarımızın sokakta güven içerisinde oynayabilecekleri alanlar oyun parkları ve yeşil alanlar. Ayrıca bu alanlara dıştan gelebilecek tehlikelere karşı kameralar yerleştiriyoruz. İlçemizde yaptığımız park ve yeşil alan çalışmaları ile çocuklarımızın bir birleri ile olan iletişiminin artacağı, vatandaşlarımızın da rahatça zaman geçirebileceği alanlar olmasını hedefliyoruz" dedi.

2014 Yerel Seçimleri öncesi vatandaşlara Kayabaşı Mahallesi için yeşil alan ve park sözü verdiklerini yaptıkları çalışmalar ile bu sözü yerine getirdiklerini aktaran Başkan Tekintaş, "Kayabaşı Mahallemiz hem yeni yerleşim yerlerinin hem de genç nüfusun yoğun olduğu bir yer. Biz de bu bölgede park çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2014 seçimleri öncesi Kayabaşı için çocuklarımıza oyun parkı büyükler içinde spor aletleri ve yeşil alan sözümüz vardı. Şimdi bu sözümüzü yerine getiriyoruz. Parkın yapım işi tamamlanmak üzere, çok güzel bir mekan olacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.

16.05.2017

