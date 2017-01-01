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Kadına yönelik şiddete 'Dur' dediler

16 Mayıs 2017 Salı, 14:14
Kadına yönelik şiddete 'Dur' dediler
Kadına yönelik şiddete 'Dur' dediler

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa'da hemşirelik öğrencileri açtıkları stantla kadına karşı şiddete dikkat çekerek vatandaşlara kendi hazırladıkları broşürleri dağıttı.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği stajyer öğrencileri 'kadına yönelik şiddete hayır' temalı sosyal sorumluluk projesi kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanında farkındalık oluşturmak amacıyla stant açarak vatandaşlara broşür dağıttı.
Fiziksel şiddet görmüş kadını sembolize etmek için makyaj yapan öğrenciler, çalışma kapsamında alana 'Kadına şiddete karşı el kaldırın' yazılı afiş astılar. Halka kendi hazırladıkları broşürler ile şiddet konusunda bilgilendirme yapan 10 stajyer öğrenci herhangi bir şiddete maruz kalındığında da nereye başvurulması gerektiğini anlattı.
Stajyer öğrencilerden sorumlu öğretim elemanları olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalından Doç. Dr. Dilek Özmen, Yrd. Doç. Dr. Aynur Çetinkaya, Araştırma Görevlileri Damla Şahin Büyük, Ali Tayhan ve Fatma Uyar da sosyal sorumluluk projesinde öğrencilere destek oldu.
(SC-Y)

16.05.2017 14:14:51 TSI
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