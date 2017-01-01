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Van'ın genç nüfusu 241 bin 553 oldu

16 Mayıs 2017 Salı, 14:16
Van'ın genç nüfusu 241 bin 553 oldu

VAN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürü Özer Coşğun, Van'da 2016 yılı sonu itibari ile 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 241 bin 553 olduğunu söyledi.
Açıklamalarda bulunan Özer Coşğun, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Türkiye'nin toplam nüfusunun 2016 yılı sonu itibariyle 79 milyon 814 bin 871 iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun ise 12 milyon 989 bin 42 olduğunu söyledi. Genç nüfusun toplam nüfusun yüzde 16,3'ünü oluşturduğunu dile getiren Özer Coşğun, "Genç nüfusun yüzde 51,2'sini genç erkek nüfus, yüzde 48,8'ini ise genç kadın nüfus oluşturdu.
ADNKS sonuçlarına göre; 2016 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 25,5 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 23,9 ile Şırnak ve yüzde 23,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 13,2 ile Muğla, yüzde 13,5 ile Balıkesir ve yüzde 13,7 ile Sinop oldu" dedi.
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin dahil olduğu TRB2 bölgesinin genç nüfusuyla ilgili de bilgiler veren Özer Coşğun, "Van'ın 2016 yılı sonu itibari ile nüfusu 1 milyon 100 bin 190 iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 241 bin 553 oldu. Genç nüfus toplam nüfusun yüzde 22'sini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,4'ünü genç erkek nüfus, yüzde 48,6'sını genç kadın nüfus oluşturdu. Muş'un 2016 yılı sonu itibari ile nüfusu 406 bin 501 iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 88 bin 160 oldu. Genç nüfus toplam nüfusun yüzde 21,7'sini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,2'sini genç erkek nüfus, yüzde 48,8'ini genç kadın nüfus oluşturdu. Bitlis'in 2016 yılı sonu itibari ile nüfusu 341 bin 225 iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 74 bin 387 oldu. Genç nüfus toplam nüfusun yüzde 21,8'ini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 52,6'sını genç erkek nüfus, yüzde 47,4'ünü genç kadın nüfus oluşturdu. Hakkari'nin 2016 yılı sonu itibari ile nüfusu 267 bin 813 iken, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 68 bin 183 oldu. Genç nüfus toplam nüfusun yüzde 25,5'ini oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 57,8'ini genç erkek nüfus, yüzde 42,2'sini genç kadın nüfus oluşturdu" diye konuştu.
(MSA-Y)

16.05.2017 14:16:26 TSI
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