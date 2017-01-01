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Kosova Büyükelçisi Spahiu Vali Çakacak'ı ziyaret etti

16 Mayıs 2017 Salı, 14:17
Kosova Büyükelçisi Spahiu Vali Çakacak'ı ziyaret etti
Kosova Büyükelçisi Spahiu Vali Çakacak'ı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Kosova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Avni Spahiu, Kosova'nın bağımsızlık mücadelesinde Türkiye'nin her zaman en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirterek, iki ülke arasında var olan kuvvetli kardeşlik bağının, Kosova'nın bağımsızlığını kazanmasından sonra da artarak devam ettiğini söyledi.
Bir dizi temaslarda bulunmak ve etkinliklere katılmak üzere Mersin'e gelen Spahiu, beraberindeki heyetle birlikte Vali Özdemir Çakacak'ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, bu ziyaretin Kosova ile Mersin arasında var olan işbirliğinin daha da artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
Kosova ile Türkiye arasında tarihten gelen derin bağların olduğunun altını çizen Vali Özdemir Çakacak, dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin iki ülke arasında en üst düzeyde yaşandığını belirterek, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olarak Türkiye'nin, Kosova'yı her alanda daha da gelişmiş ve kalkınmış bir ülke olarak görmeyi arzu ettiğini söyledi.
"Kosova Türkiye'dir, Türkiye'de Kosova'dır"
Konuşmasında İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un da Kosova kökenli olduğunu dile getiren Vali Çakacak, iki ülke arasındaki yakınlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kosova Türkiye'dir, Türkiye'de Kosova'dır" sözü ile ifade etti. Çakacak, bu tür ziyaretlerin, ülkeler arasındaki başta ekonomik, kültürel ve siyasi alanlar olmak üzere, her alanda var olan ilişkilerin daha da ileri noktalara taşınmasına önemli katkı sağladığını ifade etti.
Büyükelçi Spahiu ise göstermiş olduğu nezaket ve misafirperverlikten dolayı Vali Çakacak'a teşekkür ederek, Türkiye ile Kosova arasında çok uzun yıllara dayanan ortak bir tarihin olduğuna dikkat çekti. Kosova'nın bağımsızlık mücadelesinde Türkiye'nin her zaman en büyük destekçilerinden biri olduğunu vurgulayan Spahiu, iki ülke arasında var olan kuvvetli kardeşlik bağının, Kosova'nın bağımsızlığını kazanmasından sonra da artarak devam ettiğinin altını çizdi.
Kosova'nın küçük bir ülke olmasına rağmen Türkiye gibi çok güçlü dostlarının olduğunu dile getiren Büyükelçi Spahiu, Kosova'nın ekonomik olarak kalkınmasında Türkiye'nin önemli destekleri olduğunu vurguladı. Kosova'da şu anda 400'ten fazla Türk şirketinin faaliyet gösterdiği bilgisini veren Spahiu, Kosova'nın yer altı kaynakları bakımından da
oldukça zengin bir ülke olduğuna işaret ederek, ayrıca genç bir nüfusa sahip olduğunu ve eğitim kalitesinin de oldukça iyi bir durumda olduğunu sözlerine ekledi.
(HSK-Y)

16.05.2017 14:17:29 TSI
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