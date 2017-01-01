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YYÜ'de "Üniversitelerin Üniversite İşbirliğinden Beklentileri" sempozyumu



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VAN (İHA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) Türkiye ve Irak üniversitelerinin de katılacağı "Üniversitelerin Üniversite İşbirliğinden Beklentileri" sempozyumu düzenleneceği bildirildi.

YYÜ Rektörlüğünün organize ettiği ve 17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak olan "Üniversitelerin Üniversite İşbirliğinden Beklentileri" sempozyumuyla ilgili açıklama yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, sempozyuma Irak'tan ve Türkiye'den 30 üniversitenin rektörünün katılacağını söyledi. Ayrıca YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er'in de katılacağı sempozyumun önemli olduğuna dikkat çeken Rektör Battal, "Değişik alanlarda önemli konuşmaların ve işbirliği noktalarının tartışılacağı bu program çok önemli. Sağlık turizmi, eğitim, sağlık eğitimi gibi önemli başlıkların tartışılacağı sempozyumda, Türkiye'den gelen diğer üniversitelerin rektör ve rektör yardımcılarının Irak'tan gelen rektörlerle birlikte belki değişik alanlarda protokol yapma imkan da bulacaklar. Bundan sonra böyle toplantıların devam etmesini istiyoruz. Bu konuda da yine belki bundan sonraki toplantı Irak'ın Erbil ya da Duhok kentinde yapılabilir. Bu işbirliğinin daha ileriye gitmesini temenni ediyorum. İnşallah bu sempozyum hem üniversitemiz hem de ülkemiz için hayırlara vesile olur" dedi.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapılacak sempozyumda Türkiye ve Irak üniversitelerinin işbirliği alanlarının değerlendirilip, bu konudaki engeller ile fırsatlar, akademisyenler ve kurum yetkililerinin katılımıyla tartışılacak.

(MSA-Y)



16.05.2017 14:18:29 TSI

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