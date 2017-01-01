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By lock'cu 6 öğretmene toplam 37.5 yıl hapis



Şeref Kahraman

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan 1'i tutuklu 6 eski öğretmene ayrı ayrı 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık S.A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuksuz sanıklar N.K., F.D., F.P. ve M.K. ile S.Ç. ve avukatları hazır bulundu.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen, ardından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan dava açılan, eski öğretmen olan tüm sanıklar üzerlerine atılı silahlı terör örgütü üyeliği suçlamalarını reddettiler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık S.A. ile tutuksuz sanıklar N.K., F.D., F.P. ve M.K. ile S.Ç.'ye 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

(AÖ-Y)



16.05.2017 14:19:06 TSI

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