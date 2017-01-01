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SAÜ'de 'Patent Profesyonelliği Eğitimi' düzenlendi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Teknokent tarafından "Patent Profesyonelliği Eğitimi" düzenlendi.

SAÜ Teknokent Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe patent vekili Erdem Kaya konuşmacı olarak katıldı. Sadelik kavramının çok yanlış değerlendirildiğini ifade eden Erdem Kaya, birçok düşüncenin sade olduğu için basite indirgendiğini, bu nedenle ses getirecek projelerinin kenara itildiğini söyledi. Kaya, "Sadeliği basitlikle aynı kategoride görüyoruz. Böyle yaparak aslında patentin de önüne geçmiş oluyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi ise projelerin sunulmadan önce patentini almamaları. Proje sunulduktan sonra zaten fikri çalıp patent başvurusunda bulunan çok oluyor. Bunun önüne geçebilmek için proje sunumu yapılmadan patentinin alınması gerekir" dedi.

Telif haklarında fikirlere değil konseptlere koruma sağlanması gerektiğini dile getiren Erdem Kaya, "Sizin fikrinizi bir başkası fikir olarak esinlenip alabilir. Bunda hukuki olarak bir sorun yoktur. Eğer konsept olarak sizin yaptığınız proje ele alındıysa gerekli işlemleri başlatabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Program soru cevap bölümüyle devam etti.

(RŞ-İÇ)



16.05.2017 14:20:31 TSI

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