ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAÜ ve Ürdün üniversiteleri arasında işbirliği

16 Mayıs 2017 Salı, 14:20
SAÜ ve Ürdün üniversiteleri arasında işbirliği
SAÜ ve Ürdün üniversiteleri arasında işbirliği

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Ürdün ve Mute üniversiteleri arasında işbirliği protokolleri imzalandı.
SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Mevlana Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Bostancı Uluslararası sempozyuma katılmak ve çeşitli üniversitelerle temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gitti. Ziyaret esnasında iki üniversite ile akademik işbirliği protokolleri imzalandı. Yermuk Üniversitesi tarafından düzenlenen ve kendisinin de bilim heyetinde yer aldığı 'İslami İlimlerde Elektronik Kaynaklar' konulu uluslararası sempozyuma katılan Prof. Dr. Bostancı, sempozyumun ardında ziyarette bulunduğu Ürdün ve Mute üniversitelerinde 'Mevlana Değişim Programı Protokolü'nü imzaladı. Aynı üniversiteler ile Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi arasında 'Akademik İşbirliği Protokolü' imzalandı. Ürdünlü öğrencilerin Sakarya Üniversitesinde öğrenim görme imkanlarının ele alındığı çeşitli ziyaretler de gerçekleştiren Bostancı, Mevlana Değişim Programı ile Ürdün'de bulunan Türk öğrencilerle de görüştü.
(BCT-İÇ)

16.05.2017 14:20:49 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sakarya Ticaret Borsası
YEREL

SAKARYA TİCARET BORSASI
SAÜ'de 'Patent Profesyonelliği Eğitimi' düzenlendi
YEREL

SAÜ'DE 'PATENT PROFESYONELLİĞİ EĞİTİMİ' DÜZENLENDİ
Sakarya'da istihdam seferberliği meyvelerini veriyor
YEREL

SAKARYA'DA İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ MEYVELERİNİ VERİYOR
SGK Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş basın mensupları ile bir araya geldi
YEREL

SGK SAKARYA İL MÜDÜRÜ ERHAN ÇAVUŞ BASIN MENSUPLARI İLE BİR ARAYA GELDİ
Sakarya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı
YEREL

SAKARYA'DA DEAŞ OPERASYONU: 1 GÖZALTI
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni adliyeye sevk edildi
YEREL

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İN YEĞENİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Karadeniz'de batan Rus gemisi
YEREL

KARADENİZ'DE BATAN RUS GEMİSİ
Sakarya'da FETÖ/PDY davası
YEREL

SAKARYA'DA FETÖ/PDY DAVASI
Akyazı'da yöresel etkinlikler stantlarına yoğun ilgi
YEREL

AKYAZI'DA YÖRESEL ETKİNLİKLER STANTLARINA YOĞUN İLGİ
Özel Adatıp Hastanesi &quot;Hemşireler Gününü&quot; kutladi
YEREL

ÖZEL ADATIP HASTANESİ "HEMŞİRELER GÜNÜNÜ" KUTLADİ
Kazımpaşa'da doğalgaz için geri sayım
YEREL

KAZIMPAŞA'DA DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM
Kazımpaşa'da doğalgaz için geri sayım
YEREL

KAZIMPAŞA'DA DOĞALGAZ İÇİN GERİ SAYIM
Başkan Dişli'den, TİMFED Başkan Yardımcısı Bayrak'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN DİŞLİ'DEN, TİMFED BAŞKAN YARDIMCISI BAYRAK'A ZİYARET
Sakaryaspor'a coşkulu karşılama
YEREL

SAKARYASPOR'A COŞKULU KARŞILAMA
EN ÇOK OKUNANLAR
En fazla Türk hangi ülkede?
YAŞAM

HOLLANDA VE ALMANYA'DA KAÇ TÜRK YAŞIYOR?

 1
  • 2 İşte Bülent Serttaş'ın kızı
  • 3 15 metrelik dev yaratık kıyıya vurdu!
  • 4 Türkiye'nin en güzel 100 kadını