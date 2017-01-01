YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SAÜ ve Ürdün üniversiteleri arasında işbirliği

SAÜ ve Ürdün üniversiteleri arasında işbirliği



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Ürdün ve Mute üniversiteleri arasında işbirliği protokolleri imzalandı.

SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Mevlana Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Bostancı Uluslararası sempozyuma katılmak ve çeşitli üniversitelerle temaslarda bulunmak üzere Ürdün'e gitti. Ziyaret esnasında iki üniversite ile akademik işbirliği protokolleri imzalandı. Yermuk Üniversitesi tarafından düzenlenen ve kendisinin de bilim heyetinde yer aldığı 'İslami İlimlerde Elektronik Kaynaklar' konulu uluslararası sempozyuma katılan Prof. Dr. Bostancı, sempozyumun ardında ziyarette bulunduğu Ürdün ve Mute üniversitelerinde 'Mevlana Değişim Programı Protokolü'nü imzaladı. Aynı üniversiteler ile Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi arasında 'Akademik İşbirliği Protokolü' imzalandı. Ürdünlü öğrencilerin Sakarya Üniversitesinde öğrenim görme imkanlarının ele alındığı çeşitli ziyaretler de gerçekleştiren Bostancı, Mevlana Değişim Programı ile Ürdün'de bulunan Türk öğrencilerle de görüştü.

(BCT-İÇ)



16.05.2017 14:20:49 TSI

NNNN

